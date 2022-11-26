▲田慎節。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選了！第一選區（東區）共有18位候選人，最終取10席，雖整體狀況相當激烈，不過田慎節仍以新人之姿拿下2813票，成功當選嘉義市議員。網路名人「小商人」也發文表示，「我去安排瀧澤蘿拉來嘉義謝票，順便發雞排啦，爽啦！」同時喊話要讓議長喊這個名字。

嘉義市第一選區競爭激烈，不過實況主「Molly 翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」後，仍順利當選，拿下2813票，得票率5.57%，排名該區第九。

對此，小商人就在臉書粉專上直呼，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。她不是好酸林（候選人），當選了。感謝各位的支持。」同時他也說，「我去安排瀧澤蘿拉（水咲蘿拉，前AV女優）來嘉義謝票，順便發雞排啦，爽啦！」

消息曝光後，郭鬼鬼留言祝賀「阿鬼恭喜！」九把刀也表示「恭喜！」黃士修回應，「恭喜田慎節！嘉義出頭天」。

▲小商人回應網友問題。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

此外，還有網友好奇「顏議員當選人進議會名字會一樣是這個嗎？」小商人則回應，「我要讓議長講這個名字，他沒講好我要cue放粉絲團噹」。

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