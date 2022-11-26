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盧秀燕「連任台中市長成功」寫歷史　支持者瘋狂大拋粉紅彩帶

▲▼盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

▲盧秀燕寫下歷史連任台中成功，支持者瘋狂大拋粉紅彩帶。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

2022九合一大選結果出爐，台中市長盧秀燕連任成功，打破魔咒，成為台中市升格直轄市史上首位連任成功市長，盧秀燕與對手蔡其昌票數差距20萬票，延續2018年氣勢。盧秀燕7點15分上台淚崩，發表感言謝謝所有支持者，也宣布明天就會開始謝票，周一就會銷假上班為市民打拼，在競總的支持者也拋出象徵粉紅的勝利彩帶，全場瘋狂。

▲▼盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

▲盧秀燕發表完勝選演說，開心地向支持者送飛吻。（圖／記者許權毅攝）

盧秀燕發表勝選感言時數度淚崩，感謝支持者、志工、競選團隊等，大喊「台中市民贏了」，每個市民都是大咖，未來會好好受教，會好好學習，承諾不驕傲，會更努力、更謙卑，散場時盧秀燕還狂拋飛吻給所有在場支持者。

▲▼盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

▲盧秀燕一一感謝競總團隊成員，淚擁總幹事楊瓊瓔。（圖／記者許權毅攝）

台中今天投票率約65%，遠高於其他縣市，也高於國民黨內部預估。盧秀燕表示，連任成功是有智慧的台中市民要教她三件事。第一，是台中市民挺身而出，堅持維持這個城市正派善良優質選風，決定對負面選舉說NO，未來所有政治人物都要尊重所有台中市民的投票意義，台中市民是強大的，有智慧的。

盧秀燕也指出，此次超高投票率也代表台中市民尊重女性從政，她至今都很訝異有些女性從政人士對女性在職場有迷思、有誤會，認為女性只會柴米油鹽醬醋茶，來形容女性在職場的表現，誤解。可是有智慧的台中市民，他們的思考、想法遠遠超越這些。今天的當選連任不是凸顯盧秀燕強大，而是凸顯市民對於男女性別平等，都給予公平機會及評價。

第三，市民教會的就是台中沒有連任魔咒，盧秀燕表示，過去外界都說台中是搖擺州，擺過去又盪過來，因為台中市民喜歡改變，但她認為台中市民不是喜歡改變，而是有很好的判斷力，有開闊的心胸，只要你願意奉獻努力，台中市民都願意給予機會。

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