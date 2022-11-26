快訊／林佳龍自行宣布敗選　「此次選戰是對民進黨的警訊」

記者杜冠霖／新北報導

九合一大選今日投票，新北選戰部分，開票至晚間7時21分左右，新北市長侯友宜票數率先破百萬票，民進黨新北市長候選人林佳龍則落後近40萬票，林佳龍稍早坦言，這次選舉挑戰沒有成功，自己剛剛已經致電侯友宜市長恭喜他連任成功，此次選戰是一個警訊，特別是對民進黨而言，「我們要更謙虛地來傾聽人民的聲音。」

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／民進黨提供）



林佳龍表示，這次選舉挑戰沒有成功，自己剛剛已經致電侯友宜市長恭喜他連任成功，也希望在未來的四年他能夠好好照顧新北市民、推動市政都非常順利。

林佳龍表示，兩人在電話中也交談了一陣子，特別是大家能夠有機會一起在民主的道路上同行，「我們也很珍惜這次的競選過程，我也表達未來對於不管是新北市或者是首都圈的發展，在不同的崗位上能夠來協助，他也表達非常地期待。」

那麼這次選舉時間相對短，但是在四個半月的競選期間內，競選團隊非常團結，可以說盡了最大的努力，「我要特別感謝我們的競選團隊，包括蘇巧慧文宣群召集人、張宏陸組織群召集人、何博文競選總幹事，以及所有的後援會、9 席現任立委還有 12 個立委選區指揮官。」

林佳龍表示，另外議員也合作無間，期待議員席次可以增加，自己要特別感謝支持者，在這麼短時間給我們最大的鼓勵、信任、期許，很抱歉沒有辦法達成大家的期待，因為這次選舉有全國性各方面的因素，整個相對是選舉比較冷，「也因此我們的基本盤支持者也沒有完全出來投票，新北市也創下投票率歷史的新低。」

林佳龍指出，這是一個警訊，特別是對民進黨而言，「我們要更謙虛地來傾聽人民的聲音。」林表示，一個政黨在選舉當中提出主張來爭取人民支持，選舉的投票結果就是最高民意，「我們一定要深且檢討反省再出發，我們未來會致力檢討、改進，希望民進黨能夠再出發、贏得人民支持，最後再次恭喜侯市長、恭喜新北市民，再次感謝我們競選團隊感謝所有的支持者，謝謝大家。」