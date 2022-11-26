林耕仁敗選「致上最深歉意」：我以身為新竹人為榮

▲林耕仁。（圖／翻攝林耕仁臉書）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

2022九合一大選新竹市長結果出爐，民眾黨候選人高虹安以空降之姿打破藍綠、宣布勝選。對此，國民黨候選人林耕仁稍早發表致詞，對支持的朋友們致上歉意，「我以身為新竹人為榮，我是新竹人，我是林耕仁！」

林耕仁致詞全文：

我非常感謝市民、競選團隊裡的大家，也感謝議會黨團和無黨籍的議員同仁、你們都是我堅實的戰友，謝謝有你們堅定相挺，不離不棄，我並肩作戰至最後一刻！

在這裡我必須與支持我的好朋友們致上最深的歉意，林耕仁讓大家失望了，這次的結果顯示林耕仁沒有符合市民的期待，無法獲得更多市民朋友的支持，所有的責任都由林耕仁來承擔，我在此向大家說聲對不起。

新竹市是我們共同的家，林耕仁一輩子都會在這塊土地上生活，我期待看到子子孫孫，我們的下一代能夠在這塊幸福的地方，過上安居樂業的好生活。我相信這也是所有新竹市民的期待，能夠在自己的家鄉服務，守護自己愛的人，是多麼一件神聖的事情。

選舉是一時的，朋友是一輩子的，城市的治理，仰賴一任接著一任的傳承，好的政績要延續，有問題的方針要及時調整。林耕仁也會繼續為地方來服務，謝謝大家的支持，我們一起為新竹市的未來來打拼。

最後，希望大家不要氣餒，我們有共同的目標，就是讓新竹更好，我以身為新竹人為榮，我是新竹人，我是林耕仁。