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分析／「理科女」形象獲青睞！高虹安掃6萬票搶下新竹　前路仍挑戰不斷

記者陳家祥／台北報導

選情激烈的新竹市長選舉落幕，代表民眾黨參選的高虹安以超過6萬票的成果勝選，終結民進黨8年執政。回顧選舉過程中的紛擾，藍綠夾殺高虹安讓新竹市長選舉受到全國性的關注，最終結果也證明，選民對於藍綠並不埋單，迫切想要看到新的執政氣象。不過，高虹安在選舉期間扯出的爭議仍未解決，分案調查的助理費案，選後也將啟動，可以預見的是，高虹安的市長之路仍充滿崎嶇。

▲▼2022九合一大選，高虹安勝選後接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲2022九合一大選，高虹安勝選後接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

回顧高虹安這次參選，從一開始懸而未決、壓線宣布參選，到被民進黨猛打學歷、資策會兼職案等，衝高聲勢一路領先到投票；儘管過程中被藍營對手爆出立委助理費案，還是驚險守住了領先優勢。

事實上，自高虹安遭到民進黨猛攻後，民調就一路高歌猛進，不只盤據領先地位，更是狠甩國民黨的林耕仁。而林耕仁的選局因遲遲未見起色，許多支持者不願好不容易揭露的林智堅論文抄襲案、標案弊端付諸東流，紛紛倒向支持高虹安，發生「自然棄保」，為的就是不讓民進黨繼續在新竹市執政。

地方人士觀察，新竹市長選舉處處可見民進黨團總召柯建銘、前市長林智堅身影，在背後幫「代表出征」的沈慧虹操盤整個選戰，柯建銘更在沈登記時高喊「投給沈慧虹、還林智堅公道」，讓中間選民產生疑慮，且部分地方人士過去對柯建銘是敢怒不敢言。

▲▼新竹市長民眾黨高虹安勝選。（圖／記者陳凱力攝）

地方人士直言，柯建銘這句「投給沈慧虹、還林智堅公道」喊話，其實會引來反作用，因為等於是在說，投給沈慧虹就是延續柯建銘的政治生命，「這是新竹人不樂見的」。

該人士進一步批評，林智堅則是出了新竹才知舒適圈的美好，一受到各界嚴厲檢視，馬上就弱點盡出，且毫無還手能力；儘管在風波平息後，低調回防新竹市拉票，但最多也只起到鞏固基本盤的作用。至於沈慧虹，選戰末期喊出「參選不斷被抹黑」，這讓高陣營聽得滿頭問號。

至於在國民黨部分，林耕仁在整個選舉過程中都不斷面對「棄保」的傳聞。據了解，志在參選的林耕仁本身實力不強，國民黨中央本想要比照桃園模式徵召人才空降參選，可惜最終找不到合適的人選，只好尊重地方黨部決定，由民調勝選的林耕仁參選。

高陣營人士強調「沒有喊過棄保」，林耕仁自參選以來就不被看好，剛開始林的民調確實比高虹安高，但隨著選舉發展，高虹安「越打越強」、化身「反執政黨代言人」，才讓不少藍營支持者自動倒向高陣營。

反觀林耕仁，則是在綠白互鬥的過程中神隱，不論支持度、關注度都直線下滑，而後突然轉向打高虹安，雖然一度衝高聲勢，但卻因惹惱藍營大咖而緊急剎車，選舉策略變來變去，更是讓支持者摸不著頭緒。

不過，高虹安雖然順利打下新竹市長寶座，但後續要面對的問題也不少。遭檢舉涉嫌詐領立委助理費一事，調查局北機站日前已向台北地檢署報請指揮偵辦，為避免影響選情僅先採函調、資料分析等靜態調查。如今選舉結束，調查重新啟動後，「高市長」定會面臨更多挑戰，施政難以進行，市長之路充滿荊棘。

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