快訊／前男團成員李宜柏無緣當「最帥里長」　僅拿271票敗選

▲李宜柏敗選，無緣當最帥里長。（圖／翻攝臉書）

記者李姿慧／台北報導

現年30歲、以男團「TOP1男子漢」出道的歌手和主持人李宜柏，參選台北市南港區成福里里長，被網封為「地表最帥里長候選人」，同里有5人競選，最大勁敵是現任里長、藝人卜學亮的弟弟卜學明和回鍋參選的前任里長王秋娥，李宜柏最終無緣當地表最帥里長，晚間僅拿271票敗選。

李宜柏晚間在臉書貼文回應，「也許是第一次參選，感受非常特別。我會記住我走過的每個角落，也會記住大家幫我加油打氣的每句話！很開心能擁有這段寶貴的經驗！」

昔日是男團「TOP1男子漢」成員之一的李宜柏參選北市南港區成福里里長，備受關注，他曾拿下選秀節目「我愛男子漢」第一名、「超級接班人2」季軍，也曾參與「三立玩客瘋」、「MTV我愛偶像」及「超愛美小姐」等節目，宣布參選成福里里長後，不少粉絲喊遷戶籍。

李宜柏在家人鼓勵下參選，提出培養孩童青少年課後校外才藝及運動教育、美化社區創造藝文環境、規劃社區停車空間、組社區關懷團隊、增加年長者和中低收弱勢居民福利等政見。

不過根據中選會晚間開票情況，李宜柏晚間僅拿271票，確定無緣當地表最帥里長，南港區成福里最後是由該里前任里長王秋娥拿到1576票回鍋當選。

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