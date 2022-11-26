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全國唯二立委轉戰百里侯將補選　許淑華：全力助黨防綠營反撲

▲許淑華自行宣布當選南投縣長。（圖／民眾提供）

▲許淑華自行宣布當選南投縣長。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選大勢底定，在多位從立委轉戰縣市長選舉的區域立委中，僅有已辭職的台北市蔣萬安、尚未辭職的南投縣許淑華當選，未來也將進行補選；許淑華稍早接受媒體聯訪時表示，民進黨勢必全力拿下這2個補選席次，她希望在就任縣長前儘快將立委工作完成、交接，並與黨中央討論配合，推出最適合人選。

許淑華指出，縣長職務是12月25日上任，接下來希望能將手邊工作快速地交接、有些最重要的工作趕快落實，因為也牽涉到立委補選提名的作業，她也會跟黨中央來討論、看看黨部有無想法，她會與之做最充分配合、推出最適當人選。

▲國民黨蔣萬安當選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨蔣萬安當選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

即將卸任南投縣長的林明溱先前為其子暨國民黨縣黨部主委林儒彬布局參與立委補選已久，媒體今天也問及許淑華有無理想人選，不過她說，心目中並沒有特定推薦人選。

許淑華說，目前只有她和蔣萬安2席立委要補選，勢必與顏寬恆參加中二選區立委補選時一樣受到全國矚目，而民進黨在全國地方選舉失敗後，必然會全力取回2席補選立委；她認為以南投縣的狀況，藍軍可以先等待民進黨人選出爐時再做安排，但這並不在其權責內，她會跟黨中央建言，至於整體選戰主軸的規劃交由中央黨部。

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