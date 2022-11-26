民進黨大敗！蔡政府期中考不及格？　綠秘書長不認：要看未來作為

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022年九合一選舉大敗，總統蔡英文26日晚間宣布即刻請辭民進黨主席一職，對地方選舉的結果負起完全責任，並與黨秘書長林錫耀一同向支持者鞠躬致歉。媒體會中關注，選舉結果是否意味蔡政府的「期中考」被打上不及格？林錫耀回應，民意真的給民進黨很大的論斷，但這部分要看民進黨未來如何作為。

▲民進黨秘書長林錫耀回應媒體提問。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文今天晚間與林錫耀一起召開「2022年地方選舉結果」記者會，蔡英文在發表談話後離開會場，林錫耀則留下來接受媒體提問。

▲民進黨主席蔡英文發表談話。（圖／記者李毓康攝）

媒體會中提問，選舉結果是否意味著蔡政府的期中考被打上不及格的成績？林錫耀說，選舉結果雖然不如預期，外界可能會有各種毀譽，他可以預料得到，至於這樣的期中考，他承認民意真的給民進黨很大的論斷，但是就否代表民進黨對過去都是否定的，或者代表未來不會檢討改進，這部分就看民進黨未來如何作為。

此外，針對未來改選黨主席的程序，以及現職黨務主管去留的問題，林錫耀表示，民進黨黨章規定的非常明白，如果是由總統兼任黨主席，出缺時將由中常委、中執委互推擔任代理黨主席，其次，依照黨章歸定，若黨主席出缺任期超過1年，必須依照制度辦理黨主席補選，未來程序怎麼走，尊重黨的機制。

林錫耀說明，參考2018年地方大選時，當時選舉結果不如人意，蔡主席那時候也請辭，事後黨主席補選大概也是花1個多月的時間完成補選與交接程序，過去的經驗也許可以作為參考依循。

媒體另關注，未來國民黨準台北市長蔣萬安留下的立法委員缺額補選，是否也將由代理黨主席處理提名程序？林錫耀說明，不只明年1月8日將會有台北市立委補選，12月18日也有此次延期的嘉義市長選舉，另外也可能有南投縣立委補選，未來連續3個月都會有選舉，加上民進黨主席的補選，不管是黨內外的選舉，或者公職的選舉，都會接二連三的來，而民進黨有良好制度，在此時刻都會依循黨的制度和程序，面對接下來內外各種挑戰，他相當有信心，會很有條理、很有步驟地去處理所面對的問題。

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）