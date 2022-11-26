　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安勝選「薛瑞元是助攻員」　學者鈕則勳：但蔣仍有4大挑戰待解決

▲蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022九合一大選落幕，台北市長方面，根據中選會統計，國民黨籍市長候選人蔣萬安以57萬5590票勝過民進黨對手陳時中43萬4558票、黃珊珊34萬2141票。對此，擔任政治評論員的文化廣告系主任鈕則勳表示，蔣萬安在辯論中建構「市長架勢」，之後又沒有令人質疑或能讓綠白攻堅的爭議事件，反而陳時中因衛福部長薛瑞元一系列言論產生頗大爭議，成壓垮陳的最後一根稻草；另外，黃珊珊並未從蔣陣營搶到顯著且足以撼動其選情的票數。

針對蔣萬安勝選，鈕則勳歸納出三點原因，第一，蔣在辯論中攻守兼備，建構了「市長架勢」，之後又沒有令人質疑或能讓綠白攻堅的爭議事件或弱點，選情倒吃甘蔗；第二，薛瑞元針對陳時中仇恨值高是因為「擋人財路」的系列論述，造成了頗大爭議，使陳時中動輒得咎，成為了「壓垮阿中選情的最後一根稻草」；第三，從選舉結果來看，黃珊珊也沒有從蔣陣營搶到顯著且足以撼動其選情的票數，蔣確實穩住了盤面。

但鈕則勳說，即便蔣萬安順利當選仍有4大挑戰等待解決，第一就是台北市長柯文哲執政8年留下的大巨蛋問題；第二，倘若2024仍是綠營執政，如何和中央搏奕，統整藍營縣市長，也是嚴肅課題。第三，如何彌補和綠白選民的關係，以強化治理權威，也是必須處理的。第四，倘若國民黨主席朱立倫發動黨機器，在選後將總統初選提前，蔣能否集結中壯派向朱的黨中央表態、甚至反對，也會是他這個中壯派掌門人要面臨的當務之急。

對於陳時中敗選原因，鈕則勳認為，陳時中在選戰中為搶年輕選票導致人設混亂，還出了「偷窺哏」的免治馬桶政見廣告，引發軒然大波，負面聲量持續拉高，後期想導回神著、穩定、抗壓、善危機處理的「指揮官人設」，可惜時間已經太晚，無法發酵。另外，陳時中仇恨值太高，特別是去拜票掃街都會被路人罵，以產生「破窗效應」對其選情當然非常不利；不僅如此，陳也受到上述薛瑞元的一系列爭議言論影響。

鈕則勳也說，「討厭民進黨」氛圍發酵，黨政高層愈助選，反而讓民眾更反感，連帶也愈討厭陳時中，是以民眾藉此次台北市長選舉對民進黨「投下不信任票」。

至於黃珊珊敗選方面，鈕則勳指出，原因有3，第一、柯文哲的政績仍然無法被廣泛的台北市民接受；第二、白軍在台北市的動員能量仍然不足；第三、黃珊珊無法承接柯文哲光環或者是能量。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／修憲失敗！18歲公民權沒過關　差了近4百萬票
快訊／推動高鐵、雪隧　前交長林陵三辭世
全台議員落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰
快訊／「神鋒」萊萬攻入個人世界盃首球　率波蘭2比0退沙國
快訊／屏東縣長開票　蘇清泉怒提「選舉無效」！
快訊／賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」
「蔡英文固執讓民進黨慘敗」　他分析：陳時中最大錯誤是自己
獨／高虹安的竹科現象「2優勢關鍵」　支持者隨時翻轉
分析／蔡英文請辭黨主席　誰搶黨機器一次看
快訊／花5小時44分開票！北市投票率67.7％比2018年略
快訊／桃園市議員當選名單一次看！　鄉民女神qn成功挺進議會
這縣市選舉「開出同票」　抽籤定輸贏！
分析／陳其邁76萬票連任　沒衝出百萬票原因曝
全台灣10大正妹里長　「選舉結果出爐」
民進黨13縣市大敗　呂秋遠：原來逆向的是我們

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

竹市議會還很藍　這2人若帶槍投靠！民眾黨「第三大黨」有望

北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

民進黨死當！他曝「敗選核心」是這男人：小英男孩全摔爛

18歲公民權修憲未過門檻　民進黨遺憾：已傾力支持

蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」

全台落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰：到底誰投的？

賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」

蔡英文辭職誰來代理黨主席？　陳其邁因這原因呼聲高

還有延長賽！蔣萬安、許淑華立委席次將補選　藍綠陣營磨刀霍霍

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

工人跨護欄高空俯身刷油漆　只靠安全繩！網驚：快腿軟

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

竹市議會還很藍　這2人若帶槍投靠！民眾黨「第三大黨」有望

北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

民進黨死當！他曝「敗選核心」是這男人：小英男孩全摔爛

18歲公民權修憲未過門檻　民進黨遺憾：已傾力支持

蔣萬安狂掃57萬票！陳時中只贏「這行政區」

全台落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰：到底誰投的？

賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」

蔡英文辭職誰來代理黨主席？　陳其邁因這原因呼聲高

還有延長賽！蔣萬安、許淑華立委席次將補選　藍綠陣營磨刀霍霍

蔡培慧差3.6萬票敗選向支持者致歉　許淑華邀她留鄉：南投是家

修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

竹市議會還很藍　這2人若帶槍投靠！民眾黨「第三大黨」有望

推動高鐵、雪隧等交通重大建設　前交長林陵三辭世「享壽78歲」

PONY5IBE怕通勤塞車「從桃園搬到台北」　工作人員看地點傻眼了

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

解析九合一》陳偉之／2024國民黨務推評價佳總統候選人

快訊／「神鋒」萊萬攻入個人世界盃首球　率波蘭2比0退沙國

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

政治熱門新聞

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

蔣萬安掃57萬票　北市最終得票出爐

新百里侯出爐　當選名單一次看

爆乳田慎節當選市議員！

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

快訊／最美里長候選人當選！　陳紫渝情緒激動

快訊／高嘉瑜「一屍五命」成真！　民進黨北北基桃竹全落後

明投票日　今晚12點後做這些事可罰

影／陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

快訊／高嘉瑜怒開第一槍！　抓第一戰犯

即／苗栗開票1小時！國民黨謝福弘宣布敗選

快訊／爆乳田慎節發聲：我的名字我驕傲

快訊／民眾黨奪下2席北市議員！　黃瀞瑩自行宣布當選：繼續當學姊！

更多熱門

相關新聞

桃園市村里長選舉「開出同票」　依選罷反抽籤定輸贏

桃園市村里長選舉「開出同票」　依選罷反抽籤定輸贏

九合一大選在稍早畫下句點，在村里長的選戰中，桃園市八德區廣隆里的里長1號候選人卓阿萬與2號候選人蘇臻宥同獲1,383票，依照公職人員選舉罷免法第三章第67條，選舉結果將由抽籤決定。

許淑華：全力助黨迎戰立委補選

許淑華：全力助黨迎戰立委補選

全台灣10大正妹里長選舉結果出爐

全台灣10大正妹里長選舉結果出爐

台北第6選區「選後心情」一次看！

台北第6選區「選後心情」一次看！

蔡政府期中考不及格？　民進黨秘書長不認：看未來

蔡政府期中考不及格？　民進黨秘書長不認：看未來

關鍵字：

蔣萬安陳時中黃珊珊2022九合一大選2022台北市長鈕則勳薛瑞元

讀者迴響

熱門新聞

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

蔣萬安掃57萬票　北市最終得票出爐

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

新百里侯出爐　當選名單一次看

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

爆乳田慎節當選市議員！

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」鄉民嗨爆

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面