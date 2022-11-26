▲蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022九合一大選落幕，台北市長方面，根據中選會統計，國民黨籍市長候選人蔣萬安以57萬5590票勝過民進黨對手陳時中43萬4558票、黃珊珊34萬2141票。對此，擔任政治評論員的文化廣告系主任鈕則勳表示，蔣萬安在辯論中建構「市長架勢」，之後又沒有令人質疑或能讓綠白攻堅的爭議事件，反而陳時中因衛福部長薛瑞元一系列言論產生頗大爭議，成壓垮陳的最後一根稻草；另外，黃珊珊並未從蔣陣營搶到顯著且足以撼動其選情的票數。

針對蔣萬安勝選，鈕則勳歸納出三點原因，第一，蔣在辯論中攻守兼備，建構了「市長架勢」，之後又沒有令人質疑或能讓綠白攻堅的爭議事件或弱點，選情倒吃甘蔗；第二，薛瑞元針對陳時中仇恨值高是因為「擋人財路」的系列論述，造成了頗大爭議，使陳時中動輒得咎，成為了「壓垮阿中選情的最後一根稻草」；第三，從選舉結果來看，黃珊珊也沒有從蔣陣營搶到顯著且足以撼動其選情的票數，蔣確實穩住了盤面。

但鈕則勳說，即便蔣萬安順利當選仍有4大挑戰等待解決，第一就是台北市長柯文哲執政8年留下的大巨蛋問題；第二，倘若2024仍是綠營執政，如何和中央搏奕，統整藍營縣市長，也是嚴肅課題。第三，如何彌補和綠白選民的關係，以強化治理權威，也是必須處理的。第四，倘若國民黨主席朱立倫發動黨機器，在選後將總統初選提前，蔣能否集結中壯派向朱的黨中央表態、甚至反對，也會是他這個中壯派掌門人要面臨的當務之急。

對於陳時中敗選原因，鈕則勳認為，陳時中在選戰中為搶年輕選票導致人設混亂，還出了「偷窺哏」的免治馬桶政見廣告，引發軒然大波，負面聲量持續拉高，後期想導回神著、穩定、抗壓、善危機處理的「指揮官人設」，可惜時間已經太晚，無法發酵。另外，陳時中仇恨值太高，特別是去拜票掃街都會被路人罵，以產生「破窗效應」對其選情當然非常不利；不僅如此，陳也受到上述薛瑞元的一系列爭議言論影響。

鈕則勳也說，「討厭民進黨」氛圍發酵，黨政高層愈助選，反而讓民眾更反感，連帶也愈討厭陳時中，是以民眾藉此次台北市長選舉對民進黨「投下不信任票」。

至於黃珊珊敗選方面，鈕則勳指出，原因有3，第一、柯文哲的政績仍然無法被廣泛的台北市民接受；第二、白軍在台北市的動員能量仍然不足；第三、黃珊珊無法承接柯文哲光環或者是能量。