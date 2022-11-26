台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單一圖看！國民黨搶7席過半

▲台北第六選區當選名單。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選投票結果稍早全數出爐！台北市第六選區今年共有27人參選，最終取13席。《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出該選區當選、落選的名單。

當選名單如下：（依票數排序）

1.李柏毅（國民黨）

2.苗博雅（社民黨）

3.曾獻瑩（無黨籍）

4.簡舒培（民進黨）

5.徐弘庭（國民黨）

6.王欣儀（國民黨）

7.趙怡翔（民進黨）

8.鍾沛君（國民黨）

9.陳錦祥（國民黨）

10.楊植斗（國民黨）

11.王閔生（民進黨）

12.耿葳（國民黨）

13.張志豪（民眾黨）

以下為未當選名單：（依票數排序）

1.高揚凱（國民黨）

2.詹晉鑒（民進黨）

3.陳聖文（民進黨）

4.林穎孟（無黨籍）

5.蘇恆（無黨籍）

6.張幸松（民眾黨）

7.林岳龍（新黨）

8.華珮君（動保黨）

9.林元敏（無黨籍）

10.林泓泰（時代力量）

11.徐正文（無黨籍）

12.鄭淑娟（無黨籍）

13.張四維（無黨籍）

14.鄭建炘（台灣人民共產黨）

從當選名單可見，現任議員僅有無黨籍的林穎孟未順利連任，她稍早在臉書上表示，「抱歉讓大家失望了，很遺憾之後想要做的市政目標，沒有辦法繼續做下去。」同時她也感謝支持她的鄉親、前輩和朋友，她在擔任議員的期間盡全力完成重要市政目標、陳情人交付的任務和挑戰，從未懈怠也問心無愧。

林穎孟也說，「我要離開了，雖然未來和大家見不到面，但大家要相信，黑暗後終有陽光，台灣的政治有各位的努力和投入，一定會越來越好，台灣一定會變成一個在國際上非常棒的國家！」