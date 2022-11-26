台北第6選區「選後心情」一次看！陳聖文、林穎孟道歉：讓大家失望

▲台北第六選區當選名單。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選投票結果稍早全數出爐！台北市第六選區（大安、文山）今年共有27人參選，最終取13席，而在現任議員中，僅有無黨籍的林穎孟未順利連任。

第六選區現任市議員共有12人，包含國民黨籍的李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、王欣儀；社民黨的苗博雅；民進黨的簡舒培、王閔生、阮昭雄；新黨的李慶元；無黨籍的林穎孟。第六選區今年共有27人參選，是台北市最多人參選的選區，而最終取13席。

稍早結果出爐，當選名單如下：（依得票數排序）

1.李柏毅（國民黨）

2.苗博雅（社民黨）

3.曾獻瑩（無黨籍）

4.簡舒培（民進黨）

5.徐弘庭（國民黨）

6.王欣儀（國民黨）

7.趙怡翔（民進黨）

8.鍾沛君（國民黨）

9.陳錦祥（國民黨）

10.楊植斗（國民黨）

11.王閔生（民進黨）

12.耿葳（國民黨）

13.張志豪（民眾黨）

幾家歡樂幾家愁，不管是當選或落選，該選區參選人紛紛在臉書上分享心情，《ETtoday新聞雲》也整理出該選區參選人的最新貼文，如下：

1號張幸松（民眾黨）

截稿前無新貼文。

臉書粉專「張幸松」

▲張幸松。（圖／翻攝自Facebook／張幸松）

2號張四維（無黨籍）

目前尚未有相關資料。

3號林泓泰（時代力量）

謝謝每位投給我的選民，我的努力太不夠了，也感謝時代力量這次一起努力的夥伴們。

這次選舉，我學到很多，交了很多朋友，不論是黨內還是對手，我都很榮幸地與你們共事過。

最後，最對不起的就是我的家人...

臉書粉專「林泓泰：2022時力大安文山唯一候選人」

▲林泓泰。（圖／翻攝自Facebook／林泓泰：2022時力大安文山唯一候選人）

4號曾獻瑩（無黨籍）

感謝上帝，感謝所有支持獻瑩的先進前輩

感謝眾教會牧者同工弟兄姊妹與多位政治前輩的力挺

感謝所有支持獻瑩的大安文山鄉親好友

獻瑩承蒙大家的牽成與支持

當選大安文山台北市議員

獻瑩第一次參選議員

能有這樣的成績

心中非常感恩

除了感謝還是感謝

再次感謝所有支持獻瑩的每一位朋友

當選是責任的開始

也是所有選民的託付

獻瑩會謹記自己是出身基層

也會謹記許多前輩的教導及提醒

要苦民所苦、為民喉舌

獻瑩也要邀請所有的支持獻瑩的選民

繼續支持獻瑩在市議會裏

為台北市民來服務！

再次感謝

感謝每一位支持獻瑩的朋友

臉書粉專「曾獻瑩」

▲曾獻瑩。（圖／翻攝自Facebook／曾獻瑩）

5號王閔生（民進黨）

#順利當選

#深深感謝

閔生非常感謝鄉親朋友們的再次肯定，支持閔生挺過這一次萬分艱困的選戰，讓我成功再度連任市議員，有機會繼續為大安文山做事、完成未完的市政目標及願景。

第三次連任市議員，是一個重要的里程碑。

感謝選民對於閔生一路以來，堅持理性問政、務實監督、認真服務等理念的認同。

未來四年，懇請大家繼續給閔生鞭策與鼓勵，閔生會更加努力，為更好的台北繼續前行！

閔生再次鞠躬，深深感謝大家！

臉書粉專「王閔生 台北市議員」

▲王閔生。（圖／翻攝自Facebook／王閔生 台北市議員）

6號華珮君（動保黨）

【真心感謝每一份信任】

謝謝大安文山區的 3203 位選民，願意信任我，

將寶貴的一票投給我們，

真的無比的感恩

​

動保黨的候選人今晚聚在一起開票，

看著票數一點一點開出，

排名總是落在安全範圍之外，

等到最後一刻總算在9:10左右全數開出。

​

正式確定了，我們這次，

沒有為動保黨拿下席次。

真的很抱歉讓大家失望了

​

我們畫出的，

對所有生命都更友善的藍圖，

您們一定是因為覺得也很嚮往，

才願意支持我們的吧！

​

所以，真的真的真的很感謝，

我們知道做對的事情從來不會孤單，

所以數十位義工在這些日子以來，

有許多人都日行萬步，

扛著數十公斤的傳單，

在選區的大街小巷穿梭投遞信箱。

​

幫我們舉著牌，

隨著候選人一條一條街的拜票，

一間一間店的敲門，

無數次的鞠躬，無數次的自我介紹，

無數次的談論我們的政見和理念。

​

這些無私的付出，我們真的無比感激。

你們為我們投下的這一票，我們真的無比感激。

​

努力從來不會沒有收穫，

只是，有時候，成果不會來得那麼快。

只是，有時候，需要更多的時間和累積。

​

想為人民和動物做事，

從來不是一條容易的路，

尤其在我們為了可以在政見和政策上堅持理念，

選擇不是靠攏大黨、不被財團綁架，

全靠自己的積蓄貸款和選民的小額捐款來進行的時候，

就注定了是一條更難的路。

​

但是很難，絕不是不可能，

我們人生中也都經歷過很多很難的事情，

但我們也都一一突破，

並且一一達成了。

​

動保黨未來，還需要您持續的支持與關注，

需要您與我們攜手，把所有的不可能變成可能，

因為事實上，受苦的動物和人民都還在那裡，

因為事實上，台灣對於小市民、弱勢和動物權益都還有遠遠有極大的進步空間。

​

而政治之所以可以運作的關鍵，

就是民意。

​

因為如果人民需要，如果人民認同，

這件事情就有發生的可能。

​

謝謝每一個選擇支持我們的你，

謝謝每一個充滿溫暖、愛又可愛的你，

我多麽希望有機會握著你們的手，

一個一個的說謝謝，

甚至，給你們一人一個擁抱（抱）

未來，也再請您多多支持了。

​

動保黨的存在，

是為了這個對所有生命都友善的任務而生，

未來，也會為這件事情繼續努力：）

​

謝謝你們

臉書粉專「動保黨華珮君 台北市大安文山市議員候選人」

▲華珮君（中）。（圖／翻攝自Facebook／動保黨華珮君 台北市大安文山市議員候選人）

7號鄭淑娟（無黨籍）

目前尚未有相關資料。

8號詹晉鑒（民進黨）

落選感言

目前選舉結果大致底定，結果看來不如大家預期，要讓支持小弟的大家失望了！對於這點，作為候選人的我實在是非常抱歉！

對於這次投給我的每一位選民，我表示十二萬分的感謝！也感謝這次陪我投入選戰的競選團隊、志工與親朋好友，感謝大家的辛勤付出。

此外，競選過程中感謝賴清德副總統百忙之中為我錄音、加油打氣，以及卓榮泰主席在選戰的關鍵倒數時刻親自來為我加油，團隊也深受鼓舞！游錫堃院長在選舉過程中除了幫我錄音支持之外，更親自來木柵替後援會加油打氣，林佳龍部長雖然在新北市奮戰，但也不時抽出時間關心我的狀況，也給我諸多支持，我謹表感謝！#高志鵬前輩、李慶鋒前輩、顏聖冠前輩在最需要幫忙的時候給予我最需要的協助，讓我度過不少難關，在此一併致謝！陳亭妃委員不但為小弟推薦電話錄音，也陪伴小弟至通化市場掃街，萬分感謝。余天 Yu Tian委員也為小弟獻聲錄音，對第一次參選的我幫助很大，在此也表示感謝。初選登記的時候，卓冠廷、山田 麻衣兩位陪同我登記，除了致謝之外，也希望兩位把握當選的機會，為市民提供良好服務！林右昌UChange市長在小弟競總成立大會風塵僕僕趕來致詞，令人感動。另外何志偉委員、王世堅議員、江志銘 台北市議員議員、陳怡君議員、李坤城 新北市議員議員、壯闊台灣 吳怡農前主委等等政界先進的叮嚀與鼓勵，小弟銘感五內，希望未來還有機會與大家奮鬥！張銘祐 新團與沈志霖-相信台灣 改變台北 政治最前線兩位好友更跨刀幫我主持，讓小弟的活動生色不少，也感謝兩位的關心與幫忙！

福和會理事長林逸民醫師也不時關心選情，楊黃美幸大使也多次推薦，以及陳永興醫師前輩的叮嚀、王義郎董事長的協助，大家的協助都讓我銘記在心，只是結果有負所託！

而國際扶輪社3522地區總監陳茂仁、林華明、文林扶輪社全體PP及社友與台北市雲林同鄉會廖全平理事長率領全體理監事鄉親們的多方支持，是小弟參選時重要的社會力量，在此也表示致謝！ 客家鄉親陳尚麟理事長、鄧維順導演更全力向客家鄉親推薦小弟，十分感激！

這次選舉是一場艱困的選戰，小弟本人並無豐厚的資源和背景，對一個準備參政的新人而言，這些都是考驗。感謝在這段過程中陪伴我的每一個人。

最後恭喜市長當選人與每一位當選的市議員，也希望他們能夠一本初衷、服務市民。

也請大家不要因為我這次的落敗，而感到難過，只要我們仍然有服務鄉里、疼惜台灣的心，我們會在其他的場所相會。

感謝大家，我們後會有期！

臉書粉專「詹晉鑒 進步看得見」

▲詹晉鑒（前排右2）。（圖／翻攝自Facebook／詹晉鑒 進步看得見）

9號高揚凱（國民黨）

感謝一路以來支持揚凱的朋友們，很抱歉，揚凱辜負了大家的期待。

雖然選舉的結果讓很多支持者出乎意料，但揚凱都會坦然接受。

事實上，揚凱從一開始初選至今，就是不斷的創造驚奇。

揚凱是一個沒有任何政治背景的年輕人，憑著一股熱情跟傻勁，投入這次選戰，一路這樣走過來，得到大家的支持，揚凱對於各位的感謝之情，很難用言語表達，只能再次向各位支持揚凱的好朋友們，深深的一鞠躬。

沒有各位，揚凱也不會走到今天。

揚凱唯一的遺憾，就是文山區還是無法突破三十年來的魔咒，沒有辦法有一位在地出身的議員，為文山區的各位長輩、各位好朋友們服務。

但是，揚凱對大安文山，對台北市的熱情與熱愛不會因為這次的失敗而減少，揚凱會持續關心公眾事務、關心台北市民，揚凱提過的政策，也會試著用其他的方式，進一步落實。

對於下一步，揚凱暫時沒有想法，所以接下來的時間會好好陪陪太太以及家人，畢竟這段時間，最辛苦的，莫過於我的妻子與家人。

最後，再次深深感謝所有支持揚凱的好朋友，台北市我們贏了，祝福蔣萬安市長，相信市長會帶給我們一個更好的台北市，也祝福各位同選區當選的候選人，大家都很優秀，相信大安文山也會在他們的努力下，越來越好。

揚凱相信堅持理性論述、戰鬥到底的理念，不會因為一次小小的失敗，就失去它的意義與價值。

感謝各位！祝福台北市，這是一座偉大的城市，而台北市的偉大，源自於每一位用心生活、認真打拼的市民朋友們！

因為有您們，台北市就會永遠閃耀著璀璨的光輝。

臉書粉專「高揚凱」

▲高揚凱。（圖／翻攝自Facebook／高揚凱）

10號李柏毅（國民黨）

截稿前無新貼文。

臉書粉專「台北市議員 李柏毅」

▲李柏毅。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員 李柏毅）

11號蘇恆（無黨籍）

截稿前無新貼文。

臉書粉專「蘇恆 平恆世代」

▲蘇恆。（圖／翻攝自Facebook／蘇恆 平恆世代）

12號林岳龍（新黨）

截稿前無新貼文。

臉書粉專「林岳龍」

▲林岳龍（左2）。（圖／翻攝自Facebook／林岳龍）

13號趙怡翔（民進黨）

謝謝大家。接下來的工作就是要監督、監督，再監督。

今天是帶著沈重的心情看到選舉結果。我們理想中的市長候選人陳時中沒有順利當選。

這也讓我們看到，未來的工作就是要努力的監督，要從市議會的工作，完成我們對市民的承諾。

我要感謝大安文山的市民朋友，願意把對未來的期待，寄託給我們。我會全力的來完成。

選舉是過程、服務是結果。

除了監督外，我未來會盡全力推動我的政見：加快都市更新、提升道路安全、落實優質的英語教育，以及國際合作。

這是我的選舉初衷，也是我的當選承諾。

最後，我要 #深深一鞠躬銘謝賜票，謝謝我的辛苦團隊，以及所有參與這次選舉的候選人。

大家帶著不同的政見與背景參與選戰。我也期待未來攜手合作，打造更好的台北市。

謝謝。

臉書粉專「趙怡翔」

▲趙怡翔。（圖／翻攝自Facebook／趙怡翔）

14號張志豪（民眾黨）

很榮幸我當選了 台灣民眾黨 大安文山市議員

感謝大家給我機會為服務，我會秉持正直誠信的心

一輩子為大家熱血服務！

#感謝每一位幫助我和支持我的人

#感恩感激感謝

臉書粉專「張志豪」

▲張志豪（左）。（圖／翻攝自Facebook／張志豪）

15號鍾沛君（國民黨）

謝謝今天支持沛君的朋友們，今後會繼續為大安文山努力，為台北加油

連任革新，感謝有您！

臉書粉專「鍾沛君」

▲鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

16號徐正文（無黨籍）

謝謝大家！努力不夠！也祝福當選議員為民服務！謝謝所有幫助我的人！我未來繼續努力！

臉書粉專「鋼鐵俠徐正文」

▲徐正文（舉手者）。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵俠徐正文）

17號徐弘庭（國民黨）

#謝謝您繼續選擇弘庭成為您的發言人

感謝大安文山地區好朋友們的支持與鼓勵，目前選情穩定，希望能夠￼順利繼續連任

非常感謝這一路上這麼多朋友的支持，坦白說今年這一場選舉確實是弘庭遇到的最大的危機

在六月的時候，我的母親發現癌症復發，今年整場選舉的期間一直都弘庭一直都面臨著蠟燭兩頭燒的局面，很多基層以及市場的朋友都問我，今年怎麼都沒有看到你出現，是不是覺得選情很穩定？有時候只能選擇沈默，￼我不願意拿母親的病情出來￼博取同情，

因為那不是我的個性

特別是從選前的一個多月到現在，媽媽都還在榮總的病房內努力，也希望愛護弘庭的好朋友們一起幫徐媽媽加油

￼如同我的競選口號，發生在台北的事情￼形塑了這個城市，台北市的未來是我們一起的事！再一次的感謝您繼續選擇弘庭成為您能監督會建設的發言人

#台北市我們的事 #能監督會建設

臉書粉專「徐弘庭」

▲徐弘庭（中）。（圖／翻攝自Facebook／徐弘庭）

18號王欣儀（國民黨）

#欣儀衷心感謝大家的支持

萬分感謝大家對欣儀的賜票、拉票，讓認真做事的人不孤單，順利連任

欣儀會持續堅持「理性問政」、「深耕基層」的初衷，繼續加油，不辜負選民所託

#俠女仁心王欣儀關心您

臉書「王欣儀 （Cindy Wang）」

▲王欣儀（中）。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀）

19號苗博雅（社民黨）

感謝您，和臺灣站在一起！

苗博雅議員選後感言（11:54開始）

臉書粉專「苗博雅MiaoPoya」

▲苗博雅（右）。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅 MiaoPoya）

20號陳錦祥（國民黨）

很感謝親友們日以繼夜的辛苦拉票、固票！

蔣萬安當選我們台北市市長！

阿祥也當選第14屆台北市議員！

選舉最後衝刺的這一個月！

打擾到很多朋友！

在此表達抱歉

未來四年

阿祥將與萬安市長

一同努力

讓台北市這塊我們所愛的土地越來越好

阿祥在此鞠躬！

感恩的心！

臉書粉專「陳錦祥」

▲陳錦祥（中）。（圖／翻攝自Facebook／陳錦祥）

21號林穎孟（無黨籍）

各位親愛的朋友，感謝許多朋友對我的支持和信任，很抱歉競選連任應該是失敗了，抱歉讓大家失望了，很遺憾之後想要做的市政目標，沒有辦法繼續做下去。

感謝這段期間，許多支持我的前輩、鄉親及朋友對我的加油打氣、鼓勵幫助與對我的信任，幫我抖內、讚聲、助選支持與站台，點滴在心頭。我的回饋就是我與我的團隊的努力付出，而我的議員期間，也用盡全力完成重要市政目標，及所有的陳情人交付的任務和挑戰，沒有絲毫懈怠，問心無愧。

我現在的團隊成員，都是很好的工作夥伴，他們因為面對到我特殊的政治遭遇，經歷過比一般青年議員團隊更高壓和多變動的處境，但他們始終沒有被打倒，持續認真努力且樂觀，這樣的心理素質，我很推薦，我非常感謝他們一路上的支持陪伴。

最後，再次感謝所有投票給我的朋友，感謝你們！我要離開了，雖然未來和大家見不到面，但大家要相信，黑暗後終有陽光，台灣的政治有各位的努力和投入，一定會越來越好，台灣一定會變成一個在國際上非常棒的國家！

再會～～！

林穎孟 2022.11.26

臉書粉專「林穎孟」

▲林穎孟。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

22號簡舒培（民進黨）

晚安台北！

謝謝大家舒培的肯定，謝謝每一票握過的雙手！

感謝一路走來支持民進黨跟舒培的好朋友們，舒培順利過關連任了。舒培會更加努力，繼續扮演市政監督者的角色，盡心盡力為市民服務。再次感謝您對舒培的肯定，以及對舒培的囑託，我會謹記在心，謝謝

臉書粉專「簡舒培 台北真速配」

▲簡舒培。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配）

23號林元敏（無黨籍）

感謝2221位支持我的大安文山選民，還有各地在臉書上的朋友

希望有幸進入市議會的候選人，可以把行人權益列為政策要點

謝謝大家

臉書粉專「搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人」

▲林元敏。（圖／翻攝自Facebook／搖滾教授林元敏-台北市大安文山市議員候選人）

24號鄭建炘（台灣人民共產黨）

截稿前無新貼文。

臉書「鄭建炘」

▲鄭建炘。（圖／翻攝自Facebook／鄭建炘）

25號耿葳（國民黨）

這一次的選舉，有許多優秀的參選人一起投入選戰，開票過程也相當的驚險，在競爭異常激烈的狀況下，可以順利當選連任，我的內心有許多的感謝。

首先，我必須感謝這四年多來，與我一起為民眾服務、一起並肩作戰的團隊夥伴及家人們，

沒有你們當我的分身，在地方上一起會勘、處理民眾陳情的大小事，就沒有我們打下的優質服務口碑，感謝有你們。

還有一早就到競選總部陪我一起緊張，一路以來，相信我、支持我、提點我、鞭策我的所有好朋友們，是你們的信任，讓我能夠保持初心，謹慎謙卑的踏出每一步，走到現在。

更要感謝今天出門將神聖寶貴一票投給我的所有朋友們，甚至還有特地從中南部以及國外趕回來投票的朋友

每一張選票都是一份信賴、一份寄託，更將是讓我未來四年，持續堅守服務崗位最大的靠山與力量。

耿葳期許自己：

未來四年繼續與大家一起攜手努力，讓台北發展更威、建設更威、福利更威。

我是台北市議員耿葳

感謝大家給我未來四年繼續服務的機會，謝謝大家。

臉書粉專「耿葳 The Wei」

▲耿葳（中）。（圖／翻攝自Facebook／耿葳 The Wei）

26號楊植斗（國民黨）

截稿前無新貼文。

臉書粉專「楊植斗」

▲楊植斗（左）。（圖／翻攝自Facebook／楊植斗）

27號陳聖文（民進黨）

抱歉，是聖文努力不夠

讓大家失望了

這是一段不可思議的旅程

感謝大家一路相伴

對地方的承諾與熱忱不會改變

我會永遠在這裡

謝謝我的團隊夥伴

謝謝大安文山鄉親

謝謝投給聖文的每一張選票

明天，繼續努力

臉書粉專「陳聖文 SHENG」

▼陳聖文。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

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