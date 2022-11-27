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大勝45萬票後今屢被問2024　侯友宜：好好做事

▲新北市長侯友宜昨連任成功。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜昨連任成功。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜在2022九合一大選中，以45萬餘票差距打敗對手林佳龍，順利連任，外界評估此佳績是奠定侯角逐2024黨內總統提名的籌碼之一。不過今（27日）被問2024相關議題時，侯友宜依舊未有進一步說法，僅多次強調「好好做事」。

侯友宜昨勝選後，今馬上重新跑市政行程，一早就到新店視察安康輕軌。受訪時被問領先45萬票跟29區全拿是超乎預期嗎？侯友宜回應，最重要的還是平常要跟市民朋友在一起，知道他們需要做什麼，然後里長們的反應，區公所要戮力把它做好，所以其實平常最重要的就是好好做事，解決民眾的需求。

媒體也詢問，但是民進黨呼籲你不要當半年市長，會承諾做好做滿市長任期嗎？侯友宜說，他現在是新北市市長，會好好把握當下，認真做事。記者追問，如果黨內希望你選總統呢？經過昨天有打算為中華民國做更多事情嗎？侯友宜回應，每一個人在自己工作崗位上都是為國家人民做事，不分你我、不分族群、不分任何黨派，好好做事。

媒體再問，所以選總統的可能性是存在的？侯友宜說，每一個人都是在為國家人民做事，大家好好做事這才是最重要的。

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