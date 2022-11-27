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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／遭邱顯智、王婉諭逼宮　陳椒華宣布辭時代力量黨主席

▲時代力量市議員參選人提名記者會，主席陳椒華推薦。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量黨主席陳椒華。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量在2022九合一大選中僅斬獲6席議員，比上屆倒退10席，表現不佳，立委邱顯智、王婉諭今（27日）日中午雙雙宣布辭去決策委員職務，並炮打黨中央。對此，時代力量黨主席陳椒華晚間7時半許表示，「我將於今晚召開臨時決策委員會議宣布辭任黨主席一職」。

針對時代力量九合一選舉結果，陳椒華27日晚間以黨主席名義發表「致時代力量黨員與支持者公開信」，內容全文如下

給黨員的一封信：「凝聚共識，明確路線，讓時代力量再次強大」

各位時代力量的夥伴與支持者大家好，我是時代力量主席陳椒華。

首先對於本次時代力量的選舉結果，致上最高的歉意。本次地方議員選舉與上次相較，投票率從67%下降到61%，我們的得票率較上屆從2.5%下降到1.6%，31萬下降到18萬。這是台灣社會對時代力量的警訊。不論是從客觀數據，以及各種對黨敗選的分析與指正，我都真誠的接受與反省，因為我與各位一樣，深深愛著台灣，愛著民主制度，也愛著時代力量。我深知，民主政治就是責任政治，我責無旁貸，負起應負的政治責任，我將於今晚召開臨時決策委員會議宣布辭任黨主席一職。在此之前，我有話想對各位說明。

時代力量是一個源自公民運動的年輕政黨，背負著公民社會與理性獨立公民的深刻期待。我們知道，理性獨立公民最在意的，就是以台灣主體性為前提，堅守台灣的民主制度，並且深化民主運作的品質，與各黨形成良性競爭。正如一切新興政黨的發展歷程，途中必然會歷經政治路線的辯論、政治目標的確立，選舉經驗的學習、基本支持者的累積等。歷經激烈的對話與人事更動，慢慢穩定形塑出符合公民社會期待的方向。

2020年，我在時代力量變動最激烈的時刻，承擔起黨主席的職務。依個人長期對台灣民主化的觀察，以及社運30年的經驗，我深深明白時代力量這個年輕政黨，乘載著選民對台灣民主發展的期待。我也能體會關心台灣民主發展的選民，對於時代力量政治路線的焦慮，對此我有以下幾點向大家說明。

第一，是政黨立場與主體性。時代力量是台灣少數源自大型社會運動的政黨，我們的支持力量完全來自於公民社會，理性獨立選民就是我們最主要的支持基礎。時代力量堅持與公民社會力量相連結、堅持台灣主體性、堅持深化台灣民主品質、堅持政黨間的良性競爭。這是時代力量的四個堅持，是我們不可動搖的立場與政黨主體性。

第二，是新政治路線。時代力量深知本黨在台灣民主化過程的定位，我們堅持以下新政治路線。首先，是深化民主品質。台灣的民主化僅30餘年，地方派系所形塑的權勢政治造成了民主的不穩固。我們的目標在深化民主品質，打破地方派系、權勢政治的現狀，建立法治、廉能與有效治理的政治。其次，公平正義的資源分配。民主制度的穩定性與正當性必須同時仰賴選舉與資源分配的公正性，唯有讓所有群體的權利獲得實質保障，民主制度才會穩定。最後，實現台灣國家正常化。台灣以自由、民主與人權立國，就政治實體的角度而言，台灣是東亞第二大的民主政體，但是就國家的角度而言，台灣仍未擁有一部自我決定的新憲法與國家名稱。時代力量的目標就是推動制憲與正名，找回台灣人的國家認同感與歸屬感。

第三，是深耕地方支持。本次選舉是時代力量創黨以來第二次地方選舉，過往僅經歷過2018一次地方選舉，小黨的人力與物力匱乏，深根基層非常艱辛，需要時間加倍努力，才能一點一滴爭取認同。邱顯智委員、王婉諭委員以及本人，都在全國各縣市設立委服務處，包含台北、苗栗、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮等地，透過第一線的選民服務，為地方提供法律資訊服務、協助處理民眾陳情案以及重大地方議題。四年來，我們努力在地方長期深耕，爭取民眾認同。本次地方選舉失利，但在竹苗地區獲得維持，特別感謝兩位委員的盡心付出。除此之外，仍有新的地區開拓選票。我所成立的服務處，例如台中市吳佩芸、嘉義市西區王浩，以及彰化縣秀水鄉民代表陳昀志順利當選。再例如花蓮陳慶元、高雄林于凱、彰化吳韋達、彰化鄭宇焱、台南李冠霖、高雄湯茹婷等人，雖遺憾無緣當選，但從得票數來看，均仍獲得一定選民之青睞，我們會持續深耕繼續努力。

最後，時代力量是一個年輕的政黨，歷經政黨發展過程中必然的辯論與挫敗，我負起一切責任，面對缺失，真誠反省。我也懇請邱顯智委員、王婉諭委員、曾威凱委員、李兆立委員、陳孟秀委員與廖子齊委員務必留下，在時代力量最艱難的時刻，全體決策委員一起進行最重要的政治路線討論。未來不論如何，我都會與時代力量站在一起，因為我知道，時代力量只要改進，就能再次獲得公民社會力量的支持；時代力量的夥伴與支持者，只要團結，必定會再次強大。

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陳椒華時代力量邱顯智王婉諭2022九合一大選

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