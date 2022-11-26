　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

古巴第一書記訪華與習近平會談　要以中國為樣板實現社會主義目標

▲古巴中央第一書記迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）訪問中國大陸。（圖／翻攝新華網）

▲古巴中央第一書記迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）訪問中國大陸。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

古巴共產黨中央第一書記迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）昨（25）日抵達中國大陸進行國事訪問，成為中南美洲和加勒比海地區首位在中共二十大後訪華的國家元首。中共中央總書記習近平在人民大會堂舉行歡迎儀式，並和迪亞斯-卡內爾進行會談。

▲古巴中央第一書記迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）訪問中國大陸。（圖／翻攝新華網）

習近平表示，古巴是西半球第一個同新中國建立外交關係的國家，中古關係成為社會主義國家團結合作、發展中國家真誠互助的典範，「中方願同古方不斷深化政治互信，拓展務實合作，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在國際和地區事務中加強協調配合，在建設本國特色社會主義道路上攜手並進，不斷深化新時代中古關係。」

迪亞斯-卡內爾則提到，面對異常複雜嚴峻的政治經濟形勢，古巴將以中國為樣板，創造性直面挑戰，實現建設社會主義的目標，「古方重申堅定恪守一個中國原則，支持高質量共建一帶一路、全球發展倡議和全球安全倡議，並願在拉中論壇、77國集團＋中國等地區和國際多邊機制中同中方進一步加強協調配合，繼續為推進拉中關係、維護發展中國家共同利益作出貢獻。」

▲古巴中央第一書記迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）訪問中國大陸。（圖／翻攝新華網）

迪亞斯-卡內爾於2021年從當時已90歲高齡的卡斯楚手中接下古共中央第一書記之職，上任後，除要面對古巴及美國之間的外交關係，還有國內受疫情重創的經濟社會及民生問題。

大陸社科院拉丁美洲研究所古巴研究中心秘書長韓晗分析，在疫情暴發後，美國對古巴的制裁加劇了古巴面臨的經濟等方面的難題，「如何通過與不同地區夥伴國加強關係，降低美國封鎖的影響，正是迪亞斯-卡內爾出訪的一大重點。」

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／投票圈選區手機響！　她還接電話下場慘了
快訊／新北首起！大叔蓋完票撕毀揉爛　遭警逮捕
許仁杰正宮突飆罵：出軌的人囂張擺爛！　「證據公諸於世」
郭台銘現身投票！　選後期望「4字」形容
鄭家純趕回台！　兩性專家「1關鍵喪失投票權」：令人飲恨
10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　百萬YouTuber認證
快訊／全台首起！高雄男撕毀選票被捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海產官學界攜手合作　點亮台灣學子璀燦繁星

古巴第一書記訪華與習近平會談　要以中國為樣板實現社會主義目標

陸新增3.4萬例感染者　上海進出文旅公共空間需48小時內陰性證明

大陸男足前主帥李鐵遭查　率隊衝世界盃失利...還捲入代言風波

烏魯木齊惡火　官方凌晨道歉...「部分居民自救能力弱」再惹民怨

「大S鍾愛著海絲騰床具」　業者官方帳號宣傳文洩底

8歲兒沉迷電動！爸媽辦休學讓他玩　「每天打16小時」3天崩潰求饒

夫妻中毒身亡「留8子女」大伯全收養！伯母鬆口曝近況：負擔很重

被封好幾天「說實話」　胡錫進：領導不該把居民封在家上百天！

吳亦凡撿屍3女被判13年！陸官媒：在「粉絲的控評」下迷失自我

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

巴西16場不敗追平紀錄　理查利森側掛金鉤進球

魔獸霍華德新副手來了！　雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

上海產官學界攜手合作　點亮台灣學子璀燦繁星

古巴第一書記訪華與習近平會談　要以中國為樣板實現社會主義目標

陸新增3.4萬例感染者　上海進出文旅公共空間需48小時內陰性證明

大陸男足前主帥李鐵遭查　率隊衝世界盃失利...還捲入代言風波

烏魯木齊惡火　官方凌晨道歉...「部分居民自救能力弱」再惹民怨

「大S鍾愛著海絲騰床具」　業者官方帳號宣傳文洩底

8歲兒沉迷電動！爸媽辦休學讓他玩　「每天打16小時」3天崩潰求饒

夫妻中毒身亡「留8子女」大伯全收養！伯母鬆口曝近況：負擔很重

被封好幾天「說實話」　胡錫進：領導不該把居民封在家上百天！

吳亦凡撿屍3女被判13年！陸官媒：在「粉絲的控評」下迷失自我

C羅比賽狂抓褲襠　掏出「不明物體」吃了！網嚇翻：是神秘能量

技術性干擾？吳思瑤控：北市3里選票刻意遮陳時中

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播　急求：別放棄

快訊／內湖、北投分傳撕毀選票案！北市動員7千警力維安

助總神預言！王柏融育成合約續留火腿

詹姆斯復出！湖人結束6連敗終於客場開胡　全聯盟最後一隊

上海產官學界攜手合作　點亮台灣學子璀燦繁星

談富士康鄭州廠員工暴動　郭台銘：持續調整溝通

學姊黃瀞瑩喊話民眾投票　美照打卡：達成今天任務

快訊／台中傳出3件選務糾紛　1人撕選票...2人帶手機進投票所

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

大陸熱門新聞

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

「大S鍾愛著海絲騰床具」　業者官方帳號宣傳文洩底

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

烏魯木齊惡火 官方凌晨道歉...「部分居民自救能力弱」再惹民怨

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

夫妻中毒身亡「留8子女」大伯全收養！伯母1年後曝近況

連生4女被提離婚！她第5胎「終於是男孩」

人妻爭吵後突昏倒　冷血夫「坐沙發看電視」不救

吳亦凡判13年！陸官媒：在粉絲控評下迷失

重慶超人哥大罵封控　遭警鎖喉「群眾衝上救人」

大陸男足前主帥李鐵遭查 率隊衝世界盃失利...還捲入代言風波

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

被封好幾天　胡錫進發文「說實話」

更多熱門

相關新聞

大陸男足前主帥李鐵遭查 率隊衝世界盃失利...還捲入代言風波

大陸男足前主帥李鐵遭查 率隊衝世界盃失利...還捲入代言風波

大陸男足前主帥李鐵今（26）日傳出因涉嫌嚴重違法，正接受中共中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。據了解，李鐵在12日便被傳出突然被「有關部門帶走」，不過，當時消息稱其只是「協助調查」，被查的原因可能和中超（大陸足球職業聯賽）隊伍武漢卓爾有關。

北京市民自發簽倡議書　抵制強制隔離

北京市民自發簽倡議書　抵制強制隔離

美國會報告籲加強台防務！陸國防部：癡人說夢

美國會報告籲加強台防務！陸國防部：癡人說夢

黃國昌遭中國時報控違反個資法　再獲無罪

黃國昌遭中國時報控違反個資法　再獲無罪

MINI新電動跨界將取代Clubman

MINI新電動跨界將取代Clubman

關鍵字：

古巴書記習近平中國大陸共產黨社會主義

讀者迴響

熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

內馬爾爆哭後「確定小組賽報銷」

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

桃園凶宅賣488萬！房仲求別約深夜帶看

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

明投票日　今晚12點後做這些事可罰

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

汪小菲死咬大S「2018年搞上具俊曄」　網挖心疼真相

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

真超狂學霸！26歲三師資格考全通過

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

2歲蔡波能視力檢查　「結果嚇壞二伯」：以後恐弱視

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面