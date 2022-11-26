古巴第一書記訪華與習近平會談　要以中國為樣板實現社會主義目標

▲古巴中央第一書記迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）訪問中國大陸。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

古巴共產黨中央第一書記迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）昨（25）日抵達中國大陸進行國事訪問，成為中南美洲和加勒比海地區首位在中共二十大後訪華的國家元首。中共中央總書記習近平在人民大會堂舉行歡迎儀式，並和迪亞斯-卡內爾進行會談。

習近平表示，古巴是西半球第一個同新中國建立外交關係的國家，中古關係成為社會主義國家團結合作、發展中國家真誠互助的典範，「中方願同古方不斷深化政治互信，拓展務實合作，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，在國際和地區事務中加強協調配合，在建設本國特色社會主義道路上攜手並進，不斷深化新時代中古關係。」

迪亞斯-卡內爾則提到，面對異常複雜嚴峻的政治經濟形勢，古巴將以中國為樣板，創造性直面挑戰，實現建設社會主義的目標，「古方重申堅定恪守一個中國原則，支持高質量共建一帶一路、全球發展倡議和全球安全倡議，並願在拉中論壇、77國集團＋中國等地區和國際多邊機制中同中方進一步加強協調配合，繼續為推進拉中關係、維護發展中國家共同利益作出貢獻。」

迪亞斯-卡內爾於2021年從當時已90歲高齡的卡斯楚手中接下古共中央第一書記之職，上任後，除要面對古巴及美國之間的外交關係，還有國內受疫情重創的經濟社會及民生問題。

大陸社科院拉丁美洲研究所古巴研究中心秘書長韓晗分析，在疫情暴發後，美國對古巴的制裁加劇了古巴面臨的經濟等方面的難題，「如何通過與不同地區夥伴國加強關係，降低美國封鎖的影響，正是迪亞斯-卡內爾出訪的一大重點。」