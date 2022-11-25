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美國會報告籲「加強台灣防務」！陸國防部：必在解放軍前頭破血流

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）日前發布年度報告，內容指出中國今年對台灣作為更具侵略性，建議國會撥出多年期額外防衛資金等。對此，大陸國防部發言人吳謙表示，中方堅決反對美台軍事聯繫和美售台武器，「任何通過武裝台灣遏制中國大陸的企圖，都注定在中國人民解放軍這座鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」

根據中國官媒《人民日報》報導，吳謙24日下午主持國防部例行記者會，針對有記者提問，「美國國會下屬的USCC近日發布年度報告，建議評估加強台灣防務的方法，增強美在大陸攻台時的拒止能力。請問對此有何評論？」他回應，中方堅決反對美台軍事聯繫和美售台武器。

吳謙指出，中美兩國元首在本月14日會晤時，美國總統拜登曾重申不支持台灣獨立，也不支持兩個中國、一中一台，無意和中國發生衝突，「我們希望美方能夠切實落實這一政策表態，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以免進一步損害中美雙方共同利益。」

吳謙強調，台灣是中國的，是中國領土神聖不可分割的一部分，「任何強化美台軍事聯繫的做法都是乾涉中國內政、違反美方承諾的錯誤行徑，任何通過武裝台灣遏制中國大陸的企圖都不過是癡人說夢，都注定在中國人民解放軍這座鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」

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