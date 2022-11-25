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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸日增3.2萬例本土！北京市民自發簽倡議書「抵制強制隔離」

▲▼ 大陸疫情,廣州疫情,海珠區疫情。（圖／視覺中國）

▲大陸近日疫情大爆發。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委26日通報，新增本土病例3041例，和無症狀感染者29654例，合計32695例。北京此輪疫情累計感染數也過萬，今新增1860例本土，已是連續四日過千，其中400例為社會面篩查人員。近期，北京多個小區居民發起倡議書，支持確診者居民自願選擇在家隔離，反對強制隔離的方式。

通報顯示，新增本土病例3041例，其中廣東892例，北京424例，河北329例，重慶258例，山西208例，河南140例，四川123例，黑龍江108例，山東88例，內蒙古85例，浙江51例，雲南47例，貴州42例，福建41例，江蘇32例，陝西30例，湖南29例，遼寧24例，新疆20例，湖北12例，上海9例，江西9例，青海9例，吉林8例，甘肅6例，安徽5例，海南5例，天津3例，廣西2例，西藏2例。

本土無症狀感染者29654例，包含廣東7584例，重慶6242例，河北3046例，北京1436例，四川1187例，新疆957例，甘肅870例，陝西793例，青海729例，山東726例，山西724例，河南719例，吉林570例，湖北559例，內蒙古545例，天津418例，遼寧394例，江蘇317例，雲南302例，黑龍江288例，廣西259例，寧夏241例，安徽152例，湖南139例，浙江133例，貴州109例，上海77例，江西60例，福建35例，海南28例，西藏12例，兵團3例。

近期北京多個小區的居民發起倡議書，支持確診者居民自願選擇在家隔離，反對強制隔離的方式，並呼籲各居民不對確診者施加歧視或語言暴力。

倡議書稱，支持確診居民依法依策自願選擇隔離的方式，自覺症狀較輕，或年幼、年長者，小區居民支持他們可以居家隔離，直至核酸轉陰；症狀較重者，可以自願選擇去方艙隔離。如有必要，可以對該戶安裝門磁，保證隔離效果。

倡議書還稱，若因複測或隔離期間，遭遇各種形式的強迫，鄰居們也願意挺身而出，維護確診居民正當合法的權利，必要時，支持核酸的陽性的鄰居採取緊急避險，用法律捍衛自己和家人的人身安全。

此外，廣州10月下旬爆發本土疫情後，隨著防疫升級，不斷傳出當地民眾挺身反抗嚴格封控措施的消息。對此，廣州市公安局指揮中心宣傳處處長許欣24日證實，自10月23日至今，當地公安機關已查處涉疫違法犯罪案件148宗。

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