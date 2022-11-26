大陸男足前主帥李鐵遭查　率隊衝世界盃失利...還捲入代言風波

▲中國大陸前男足主帥李鐵。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸男足前主帥李鐵今（26）日傳出因涉嫌嚴重違法，正接受中共中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。據了解，李鐵在12日便被傳出突然被「有關部門帶走」，不過，當時消息稱其只是「協助調查」，被查的原因可能和中超（大陸足球職業聯賽）隊伍武漢卓爾有關。

《時代週報》報導，11月12日晚，新浪體育稱，前國足主帥李鐵被帶走。據稱，在帶走前，李鐵正參加足協舉辦的職業級教練培訓線下會議。

李鐵為1977年生，現年45歲，擔任球員期間職司中場，年少成名的他曾赴英超賽場，退役後成為廣州恆大助理教練，隨後至武漢卓爾擔任球隊總教練，並於2020年接下大陸男足國家隊主帥一職。

備受期待的李鐵成為大陸國家男足主帥後，率隊爭取2022世足賽資格失利，戰績不理想之餘還捲入商品代言風波。李鐵在男足1-1戰平澳大利亞的賽後記者會上先是發表爭議言論，隔天還在微博貼出自身合作的品牌廣告，違反國家隊與贊助商的代言規範。一周後，大陸足協便發出公告稱，同意李鐵辭去男足主教練職務請求。

李鐵原定將在大陸運動平台《咪咕體育》擔任球評，負責講解2022卡達世足賽，不過，自李鐵被帶走消息傳出後，《咪咕體育》官方微博已將李鐵相關內容全數刪除。