蔡英文：陳時中、民進黨一定拚死拚活為台北市民做事

記者陳家祥／台北報導

民進黨候選人陳時中25日晚間舉行「為台北挺身而出」選前之夜造勢。壓軸登台助選的總統蔡英文表示，雖然過去執政的政黨讓台北人失望，但這次拜託大家給民進黨一個機會，換陳時中來做做看，就像陳其邁2年拚4年、鄭文燦1天當3天用，「陳時中、民進黨，一定會拚死拚活為台北市做事、為台北市民服務，讓首都更繁榮」。

「明天就是決定未來的關鍵時刻，還有很多人不知道要投給誰，我想跟各位說，這次選舉我們真的需要大家為台灣挺身而出。」蔡英文表示，台灣是一個很年輕的民主國家，我們的民主正在茁壯，但還沒有很穩固。家族勢力、地方派系、黑金結構，在很多地方依然在阻礙台灣的發展。

▲陳建仁、蘇貞昌、蔡英文、陳時中「為台北挺身而出」選前之夜大合唱。（圖／記者林敬旻攝，下同）



蔡英文指出，這次選舉也看到，其他政黨在很多縣市得候選人，有貪汙被起訴、暴力犯罪前科、代表財團、家族長期盤據，他們執政不是為了照顧人民，而是為了家族、為了派系，為了自己的利益，「我們要為台灣挺身而出，那些黑金盤根錯節的利益才能用選票打破」。

「不僅如此，台灣還面臨強大的外部壓力，中國威權主義的擴張，每一天都在挑戰台灣人民對堅守自由民主的底線。」蔡英文說，每一天都不能鬆懈，每一次的決定都至關重要，每一票的選擇都在決定自己的未來。

蔡英文表示，這次的選舉，我們也看到各種假訊息、認知作戰，陳石中的IG每篇貼文都被假帳號洗版，內容都是簡體字，支持者的加油都被洗到看不見，「我們要為台灣挺身而出，那些假訊息、那些對台灣民主的侵擾，才會被我們的選票抵擋下來」。

蔡英文說，如果你希望家鄉的發展能擺脫黑金派系、家族壟斷；如果你希望台灣的民主，能更堅韌、持續在全世界閃耀，明天請所有台灣的隊友站出來，團結為台灣挺身而出。

「台北是首都，也是這次勝敗的關鍵。」蔡英文提到，過去24年台北人給國民黨機會、也給柯文哲與民眾黨機會，因為國民黨做不好，台北人選擇改變，可惜首都沒有越變越好，每一年的施政滿意度評鑑，台北經常都在後段班，甚至吊車尾。作為首都，台北不只無法追上東京、首爾，還眼睜睜看著桃園、高雄、基隆一天比一天更進步，而台北只能原地踏步。

「其他縣市的綠色執政都是品質保證，我們的中央執政這幾年不論是經濟、社福或是國防外交，也都做出成績。」蔡英文表示，雖然過去執政的政黨讓台北人失望，這次拜託大家給民進黨一個機會，換陳時中來做做看，就像陳其邁2年拚4年、鄭文燦1天當3天用，「陳時中、民進黨，一定會拚死拚活為台北市做事、為台北市民服務，讓首都更繁榮」。

蔡英文喊話，過去所有支持蔡英文的好朋友，這是24年來民進黨最有機會贏回台北市的一場選戰，請大家不要猶豫、不要焦慮，把選票集中，「去投票、去拉票，就會贏，台北一定要贏」。

「拜託大家，千萬要投票、千萬要拉票，還有一個千萬，就是18歲公民權要衝出千萬票，一定要過關，讓台灣的民主更進步。」蔡英文說，如果總統大選曾投給她，拜託投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文，讓我在接下來的任期更有力量完成承諾。

「各位台北的好朋友，請借我力量。」蔡英文喊話，支持陳時中，讓我們完成更多建設與福利，一起讓台北更好，讓世界看到台北，「明天一定要為台北挺身而出、為台灣挺身而出，把事做好，陳時中會跟我們大家一起來拚」。