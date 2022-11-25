黃珊珊哽咽了！「最大嘉賓」雨中坐輪椅相挺　喊這1句經典名言

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數不到24小時，無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日晚間舉辦選前之夜，現場湧入5萬人次；選前之夜最後階段，黃珊珊的家人「黃媽媽」也現身，讓黃珊珊在雨中哽咽，提及自己常被媽媽叮嚀「不要生氣、不要難過，要開心選舉」。

黃珊珊25日晚間在北市府前舉辦選前之夜，柯文哲於新竹趕回台北，主辦單位表示現場達5萬人次，黃珊珊約於晚間9時30分大進場，儘管現場下著滂沱大雨，但現場支持者相當熱情，不斷吶喊相挺黃珊珊。

▲黃珊珊與黃媽媽。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

黃珊珊致詞完畢後，由主持人介紹最近協助拍攝黃珊珊競選廣告的「黃媽媽」出場，只見黃媽媽坐著輪椅、穿著雨衣進場喊著「謝謝大家」，也讓黃珊珊露出笑容。

黃珊珊哽咽地表示，黃媽媽已經93歲，以前出過車禍，所以腳上都是鋼板，不方便走路，但他很開心、開朗，每天傳LINE訊息給她，「如果我沒收到她的LINE，就是她生病了，所以我每天都要檢查她的LINE，她很會寫，常常告訴我不要生氣、難過，要開心選舉，快樂投票。」

而在現場主持人的期盼下，黃媽媽也喊出競選廣告中經典台詞，「大家都是黃珊珊，每個人都是黃珊珊，請投黃珊珊一票，謝謝！」讓現場相當溫馨。

▼黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）