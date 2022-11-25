自稱「比8年前柯文哲更有經驗」　黃珊珊：自由意志可戰勝政黨綑綁

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數不到24小時，無黨籍台北市長候選人黃珊珊25日晚間舉辦選前之夜，現場湧入3萬人；黃珊珊表示，自己不像某些人可以含金湯匙出生，只有將眼前工作做好，才有機會成功，且比8年前台北市長柯文哲更有經驗，盼市民25日站出來投票，願望才可以實現，「為什麼要恐懼與憤怒，因為你不關心，就是縱容這些政客的不公不義。」

黃珊珊25日晚間在北市府前舉辦選前之夜，柯文哲於新竹趕回台北，主辦單位表示現場達3萬人次，黃珊珊約於晚間9時30分大進場，儘管現場下著滂沱大雨，但現場支持者相當熱情，不斷吶喊相挺黃珊珊。

黃珊珊表示，明天就是投票日，各位偉大市民不是藍、也不是綠，「你們都是自由的，用自由的選票做出自由選擇，選出最適合當台北市長人選，用你的選票證明這座城市是自由的，我黃珊珊準備好了！」

▲黃珊珊選前之夜 。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊強調，自己這條路走了很長，「不像有些人含金湯匙出生，自己從基層做起，當了21年市議員、3年副市長，這24年戰戰兢兢把每份工作做好，從來沒想過有一天可以參選台北市長，但只有把眼前工作做好，就有機會成功，黃珊珊比8年前柯文哲更有經驗！」而站在一旁的柯文哲聽聞此句話，也默默地點頭。

黃珊珊說，自己接受過柯文哲3年嚴格訓練，自己站在巨人的肩膀上，準備承擔更重的責任，唯有繼續超越藍綠，台北才可以持續前進，「今天我做好準備，沒有人比我更了解台北市民的所思所想，沒人比我更清楚這座城市未來規劃，更沒人比我更勇敢站在第一線捍衛台北市民，我就是最適合的台北市長。」

▲黃珊珊進場空拍。（圖／ETtoday 影音中心攝）

黃珊珊提及，自己如果當選，就會寫下歷史，包括真正超越藍綠，並打破民調迷思，「這一次讓我們走出來投票，讓台北市、台灣所有名嘴與民調專家眼鏡全部破掉！」台北是要打造一個努力就可以出頭天的舞台，讓認真的人被看見，且自己這次當選的重要意義，就是首都第一位女市長，全世界很多首都都有女市長，「台北不會輸給他們。」

黃珊珊指出，自己非常想要打造一個更好的明天，打造更好的台北，給大家一個更好的市長，想要讓下一代知道努力可以成功，知道是非善惡、公平正義存在於世上，「我想要讓他們知道，今天你做的每件事情都會留下痕跡，每件事情都該有是非善惡分別。」

黃珊珊稱，政治人物把是非善惡界線模糊，讓大家不相信本來就該相信的事情，「我要告訴大家，公平正義就是這座城市的核心價值，所以必須大聲喊出我們的願望，我們必須勇敢站出來投票，站出來投票，你的願望才會實現，你的恐懼憤怒才不會成真，為什麼要恐懼與憤怒，因為你不關心，就是縱容這些政客的不公不義。」

最後，黃珊珊強調，這一票會決定未來，將來是要繼續處在公義社會，還是一個只是有顏色的社會，「站出來投票，證明我們大家都是自由的，自由意志絕對可以戰勝政黨意識形態的綑綁，不要沈默、不要棄守，為了年輕人在社會上的公義，為了下一代、下兩代，他們可以建立真正公義社會，站出來投票。」