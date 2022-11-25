PTT八卦板鄉民嗆吞「恩恩骨灰」　恩恩爸查IP在北市府：一定提告

▲有網友發文嗆恩恩爸，要他站台的時候吞恩恩的骨灰。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

記者林彥臣／綜合報導

「恩恩案」近日在PTT八卦板又再度被熱議，其中有一名網友發文嗆恩恩爸，一起到林佳龍的場子上，當著全台灣人面前，把恩恩的骨灰吞了。恩恩爸對此在臉書上發文表示一定會提告，並且附上了發文者的IP位址地圖，竟然是在台北市政府。

該名網友發文表示，「這樣好了，明天你全家，帶著你那唯命是從然後神隱多日的老婆，還有死剩種的另一個小孩，還有NN（恩恩）的骨灰罈，一起到黑龍（指林佳龍）的場子上站台，並且當場把NN的骨灰罈砸碎，當著全台灣的人民把NN的骨灰給吞了，並且誓言黑龍沒選上，永不再出來發言靠腰，這樣我一家三口的票就全部投給黑龍，不要怪我為什麼講得這麼難聽這麼不留情面，同樣身為人父，我為你的懦弱和無恥感到無比的噁心，垃圾」。

▲恩恩爸發文附上地圖，表示嗆他吞骨灰的發文者，IP位址在台北市政府。（圖／翻攝自／恩恩爸臉書）



恩恩爸對此發文表示，「前幾天我已經回應過酸民，不要再來侮辱我們全家，並牽扯恩恩！針對我個人的謾罵，我全然承受！昨晚PTT八卦板的這篇文章，讓老婆難過了一晚！我一直到剛剛中午才看到內容，心裡除了震撼，還是震撼！

我快速的查詢了發文IP，並大概知道怎麼一回事了！請你千萬不要刪文，文章已經備份好了！近日內一定報案提告！我想，就從你開始吧！」

網友對此在PTT原PO的發文下推文表示，「置板凳等原PO吃官司」、「好久沒上八卦板了…這種文都能爆 誇張」、「做人還是有一個底線在」、「別刪啊，嘴很臭要有代價的」、「我等不及要看看你長什麼樣子了，實在是很難想像當老爸的會寫出這種文」。