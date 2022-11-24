台灣最強競選廣告！PTT喊「14年前馬英九這1支」超感人：準備好了





▲九合一選舉11/26登場。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

九合一大選將在周六登場，各候選人積極掃街拜票，電視上也可以看到候選人的宣傳廣告，就有網友表示，最近看了很多廣告，卻沒有印象深刻的，因此好奇問，至今看過最強的選舉廣告是哪一部？對此，網友一面倒點名2008年馬英九競選總統的廣告，「準備好了，到現在都記得」。

有網友在PTT的Gossiping版發文，以「台灣史上最強選舉廣告是哪部？」為題，最近看電視，廣告幾乎都是跟選舉有關，看了這麼多部，卻沒有令他印象深刻的，「突然好奇，台灣史上有哪部選舉廣告是最好的，令人印象超深刻很成功的那種？有沒有廣告的八卦？」

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貼文一出，許多網友都提到，2008年馬英九競選總統時的宣傳廣告，YouTube已累積76萬觀看次數，「準備好了」、「萬馬奔騰」、「我準備好了，我願稱之為最強」、「馬蕭的廣告，我們準備好了」、「最有印象真的是準備好了」、「準備好了，感覺就很熱血」、「準備好了無誤，拍得真的屌」、「準備好了真的氣勢有出來」、「準備好了，連配樂都很好」。

▲許多網友大喊「準備好了」。（圖／翻攝自PTT）

網友口中提到的「準備好了」，正是馬英九與蕭萬長在2008年競選總統副總統時的廣告台詞，2分40秒的廣告，找來當時台灣的各縣市首長，大家喊著「這是改變的時刻，我準備好了」，配上磅礡的背景音樂，寫下「改變台灣，每一個縣市每一個人，都準備好了」，影片中還有馬匹奔跑的畫面，看起來相當振奮人心。

YouTube底下也有不少網友留言直呼「感動」，「每隔一段時間，就會來這邊回味一遍這部經典科幻片帶給我的『感動』」、「說真的，2008我看到這個廣告是還蠻感動的」、「不講其他，這廣告策劃發想真的很動人心，很好看」、「好有氣勢的競選廣告，現在回頭看讓人感動得想掉淚」、「不以政治的立場來看，不可否認的，拍攝的手法、節奏，各方面都很棒」。

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