PTT鄉民發文要恩恩爸「吞小孩骨灰」　恩恩爸公布IP位置：一定告！

▲恩恩爸。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）



記者杜冠霖／新北報導

恩恩事件已數月過去，期間歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等，真相遲遲未能水落石出，25日凌晨，恩恩爸發千字長文，批評新北市長侯友宜未負起責任，相關評論被轉載到PTT，竟有鄉民要恩恩爸「吞下恩恩骨灰」，相關言論甚至在PTT被推爆，對此，恩恩爸表示，針對他個人的謾罵可以全然承受，但看到如此言論心中只有震撼，「請你千萬不要刪文，近日內一定報案提告！」

中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議。

恩恩事件已數月過去，期間歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等，真相遲遲未能水落石出，25日凌晨，恩恩爸在臉書寫下千字長文，還原當時恩恩離世的過程，以及後續新北市府應處過程，恩恩爸表示，市長侯友宜未負起責任，讓新北市隨機官僚殺人，他希望新北市民用選票淘汰不適任者，也於文內再三強調，「希望恩恩留下的悲傷在此停止。」

相關評論被轉載到PTT，卻有鄉民表示，這樣好了，明天恩恩爸全家，帶著唯命是從然後神隱多日的老婆，還有死剩種的另一個小孩，還有NN的骨灰罈，一起到黑龍的場子上站台，並且當場把NN的骨灰罈砸碎，當著全台灣的人民把NN的骨灰給吞了。

他指出，只要恩恩爸誓言黑龍沒選上永不再出來發言靠腰，這樣我一家三口的票就全部投給黑龍，不要怪我為什麼講得這麼難聽這麼不留情面，同樣身為人父，「我為你的懦弱和無恥感到無比的噁心。」而相關貼文竟在八卦版被推爆。有部分鄉民認同其論點，也有鄉民認為其言論太過份。

對於這則貼文，恩恩爸回應，前幾天自己已經回應過酸民，不要再來侮辱我們全家，並牽扯恩恩，「針對我個人的謾罵，我全然承受！昨晚PTT八卦板的這篇文章，讓老婆難過了一晚！我一直到剛剛中午才看到內容，心裡除了震撼，還是震撼！」

恩恩爸表示，自己快速的查詢了發文IP，並大概知道怎麼一回事了，「請你千萬不要刪文，文章已經備份好了！近日內一定報案提告！我想，就從你開始吧！」