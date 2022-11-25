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熬夜看巴西場值了！側掛金鉤「精彩一瞬」球迷超激動：真的神仙球

記者曾筠淇／綜合報導

2022卡達世界盃足球賽吸引不少人觀看，奪冠熱門巴西隊25日小組賽碰上塞爾維亞隊，終場以2比0勝出。值得一提的是，前鋒理查利森（Richarlison）「側掛金鉤」的那一球，讓大票球迷看了超激動，紛紛直呼「目前最爽的一場了」、「第二個進球帥翻了」。

巴西小組賽首戰面對塞爾維亞，上半場雖繳白卷，但下半場仍持續強攻，內馬爾（Neymar）帶球入禁區，身旁隊友儒尼奧爾（Vinicius Junior）趁機射門但被塞爾維亞門將擋出，後來效力英超熱刺的前鋒理查利森門前補射，在第62分鐘以1比0領先。

▲▼Richarlison。（圖／路透）

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▲理查利森單場梅開二度。（圖／路透）

10分鐘後，理查利森接獲隊友橫傳，在禁區內「側掛金鉤」梅開二度，擴大領先2比0，全隊還圍在一起跳舞慶祝。

精彩一幕曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「有熬夜看到巴西這場的是不是賺翻」為題發文，直呼巴西一有機會就是射球，領先了還是持續攻擊，現場觀眾也全嗨翻，熬夜看這場是不是超賺？

底下不少網友討論，「那球真的神仙球」、「賺翻！停球轉身側掛金鉤」、「第二球真的帥」、「這球好帥」、「巴西球風真好看」、「太扯了這球」、「起來上廁所剛好看到，真的賺到」、「預約本屆最佳進球了啦」、「巴西絕對是全世界踢球最好看的」、「真的帥炸」、「巴西真的很猛」。

25歲的理查利森出身平凡，小時候還跟朋友借鞋練習，才得以參加球隊測試，後來靠著過人球技踢出一片天。事實上，理查利森去年就有代表「森巴軍團」出賽東京奧運，一共踢進5球讓巴西奪得金牌，也因此獲得奧運金靴獎。

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