選前之夜邀請恩恩爸站台？　林佳龍語帶保留：是我們為恩恩爸站台

▲民進黨新北市長候選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者杜冠霖／新北報導

九合一大選倒數24小時，民進黨新北市長林佳龍團隊也安排在三重、板橋兩地進行選前之夜造勢活動，對於媒體詢問，恩恩爸是否會到場站台，林佳龍回應，看了恩恩爸深夜發文，令人十分不捨，「不是恩恩爸為我站台，應該是我們要為恩恩爸爸站台。」

恩恩事件已數月過去，期間歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等，真相遲遲未能水落石出，25日凌晨，恩恩爸在臉書寫下千字長文，還原當時恩恩離世的過程，以及後續新北市府應處過程，恩恩爸表示，市長侯友宜未負起責任，讓新北市隨機官僚殺人，他希望新北市民用選票淘汰不適任者，也於文內再三強調，「希望恩恩留下的悲傷在此停止。」

對於媒體追問，造勢晚會是否會邀請恩恩爸站台？林佳龍回應，「不是恩恩爸為我站台，應該是我們要為恩恩爸爸站台」。針對恩恩爸昨天深夜、今天凌晨臉書的留言再度提到「希望恩恩留下的悲傷到此為止，痛苦也到此為止」，林佳龍坦言，自己看了都覺得令人很心酸、不捨，「恩恩爸的三個拜託，我們可以來幫忙他，這就是幫他站台。」

恩恩爸的三個拜託，包括「拜託大家幫忙把恩恩故事傳出去」、「希望大家能夠幫忙他追求真相」、「希望大家出來用選票淘汰不適任的侯先生」。

林佳龍指出，這三點是所有新北市民、所有的台灣人可以為恩恩還有他的家人做的一件有意義的事情，若侯市長在投票前都不理會新北市民的悲情、所受到的不公平待遇，甚至他過去說要負起責任、但卻一直在傷害受害者跟他的家人，「就這一點來講，我們應該出來投票，幫恩恩爸來完成他的心願。」