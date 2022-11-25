現身林佳龍選前之夜！恩恩爸哽咽還原恩恩案　支持者聲援「要真相！」

▲恩恩爸出席林佳龍選前之夜。（圖／記者杜冠霖攝，下同）



記者杜冠霖／新北報導

九合一大選倒數24小時，民進黨新北市長林佳龍團隊也安排在三重、板橋兩地進行選前之夜造勢活動，恩恩爸也現身造勢現場，他還原恩恩案事件始末，過程數次哽咽，現場支持者反應則相當激動，不斷喊聲支持恩恩爸，恩恩爸表示，很多人說正義總是遲到，「但我等這個正義已經七個多月，為什麼我只是要一個真相這麼困難！」

恩恩爸表示，侯友宜總是說新北市的防疫工作準備好了，新北市政府要做防疫領頭羊，自己和老婆相信他，相信新北市有豐富救護資源，記得4月初染疫人數節節攀升，侯友宜帶領各大醫院院長背書，說全都準備好了。

對於恩恩案，恩恩爸表示，侯友宜完全不給答案、不給真相，更讓辛苦的消防基層弟兄演戲給我看，還好有消防員見義勇為，揭穿演戲這件事，他卻發動網軍到臉書私訊、用惡毒言語辱罵全家，更在各大新聞版辱罵，「我都概括承受。」

恩恩爸批評，昨天晚上卻有一則文章，「要我把恩恩的骨灰吞下去，就幫助我找真相，我真的無法接受這件事情，但有更多溫暖的私訊讓我勇敢站起來，我現在站在這邊讓大家知道這個故事，很多人說正義總是遲到，但我等這個正義已經七個多月，為什麼我只是要一個真相這麼困難，還有遭到這個政府暴力對待？侯友宜不敢給我、不願意給我的，就讓林佳龍給我！」

恩恩爸致詞過程中數度哽咽、中斷談話，讓現場支持者反應相當激動，不斷幫恩恩爸聲援「要真相！」，場面相當感人。