　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森購物「福袋」抽BMW重機幸運得主出爐　電視購物12月再推「9元拚機票」

東森購物「福袋」抽BMW重機！幸運得主出爐（圖／東森購物提供）

▲東森購物日前舉辦「全民購福氣-BMW袋回家」福袋贈獎活動，最大獎為價值68.9萬元的BMW 重型機車一台，得獎者為來自高雄的吳小姐（左），由東森購物總經理彭鴻珷（右）親自頒獎。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物日前舉辦「全民購福氣-BMW袋回家」福袋贈獎活動，凡購買電視通路商品就有機會把價值68.9萬的BMW 重型機車騎回家，最後得獎者出爐，由高雄的吳小姐抽得重機大獎，今（25日）特別北上領獎，由東森購物總經理彭鴻珷親自頒獎。

吳小姐表示，她是10年以上的東森購物會員，這次共買了25個福袋，就中了第一特獎，還有市價9,900元手工瓷製餐具組、市價8,800元PLAYBOY寢具組、手錶及藍芽喇叭等多個大獎，當她接獲得獎通知時，覺得難以置信，高興得都睡不著了，非常感謝東森舉辦福袋活動，未來也會繼續支持東森購物。

東森購物「福袋」抽BMW重機！幸運得主出爐（圖／東森購物提供）

▲吳小姐參加東森購物福袋贈獎活動，抽得中BMW重機大獎，日特別北上領獎。

吳小姐表示，因為年紀漸長，平時與老公比較常看電視購物來買東西，以保健食品居多，例如益生菌、葉黃素等，覺得「東森嚴選」品質有保證，這次活動期間共花了6萬多元，包含25個福袋，就在限量4,000個福袋中抽得BMW機車大獎，連同其他獎項總價值約70多萬，令她覺得自己超級幸運。

東森購物回饋消費者於今年舉辦福袋贈獎活動，凡在電視通路消費滿二件即可以299元加購福袋乙個，福袋內獎品價值2,000元以上。東森購物年終感恩祭，將於12/15（四）~1/31（二）再推出「玩轉好手氣-9元拚機票」贈獎活動，凡電視通路消費滿1999元，即可用9元東森幣轉出機票、老爺酒店住宿劵等好禮，天天轉天天送。
 

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／國道一號「連2起車禍」！　現場紫爆回堵
快訊／首宗提告延長投票時間！判決出爐
每天不用喝2000毫升的水？　最新研究曝「正確飲水量」
吳亦凡早預告自己進監獄！　1年前「神預言」被挖出太諷刺
酒店妹不做S被硬上！淫男害她私處慘傷　內褲破5個洞
終於有iPhone 14了！　好市多黑五「第6彈」優惠曝光
快訊／吳亦凡還要罰26億元！　下場超慘烈
快訊／下班時間又異常！　北捷板南線「列車延誤」
快訊／7-11開出2張千萬發票！　明細曝光
獨／不只500萬！大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物「福袋」抽BMW重機幸運得主出爐　電視購物12月再推「9元拚機票」

終於有iPhone 14了！好市多黑五「第6彈」優惠曝光　還有無骨肩小排

快訊／7-11開出2張千萬發票！最新中獎明細一次看

快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

【廣編】來自日本全新媚點media luxe質感再進化　簡約風格清新登場

快訊／全聯開出2百萬發票特獎！只花48元就中　幸運門市曝光

漢方基底「毛骨力」　守護毛孩關節骨骼保養

快訊／只花125元！萊爾富開出1張千萬發票　地點曝光

麥卡倫推傳記短片見證釀酒史上傳奇女力　林心如流露深厚情感、跨越時空獻上敬意

好市多黑五第5波優惠懶人包！嫩肩里肌1日限定瘋搶　聖誕玩具下殺

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

半夜直播察覺不對勁回頭　見兒衝出房門媽嚇：鬼片

逆轉贏德國！澀谷萬人狂歡　球迷「綠燈衝路中」快閃慶祝

東森購物「福袋」抽BMW重機幸運得主出爐　電視購物12月再推「9元拚機票」

終於有iPhone 14了！好市多黑五「第6彈」優惠曝光　還有無骨肩小排

快訊／7-11開出2張千萬發票！最新中獎明細一次看

快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

【廣編】來自日本全新媚點media luxe質感再進化　簡約風格清新登場

快訊／全聯開出2百萬發票特獎！只花48元就中　幸運門市曝光

漢方基底「毛骨力」　守護毛孩關節骨骼保養

快訊／只花125元！萊爾富開出1張千萬發票　地點曝光

麥卡倫推傳記短片見證釀酒史上傳奇女力　林心如流露深厚情感、跨越時空獻上敬意

好市多黑五第5波優惠懶人包！嫩肩里肌1日限定瘋搶　聖誕玩具下殺

鄭運鵬助盈希妹妹故事曝　張惇涵暗酸張善政：把善良當口號是偽善

屏東再爆賄選案！　枋山高樹鄉2村長參選人買票...1收押1交保

混凝土車翻覆畫面曝！水源快速道封閉　千車悲慘「免費停」4hrs

今夜最後一波雨彈轟北台！投票日2地雨勢擾局　下周急凍3天

證券商怎麼挑？過來人「靠這6招」曝主力帳戶是它　手續費全省了

楊紫白做工！吳亦凡《青簪行》未上檔徹底沒了　12億投資打水漂

衛報分析九合一大選！綠營「抗中策略」受考驗　國民黨有這2優勢

女友買新車！摳男狂搭便車「拒補貼油錢」嗆：小氣單身一輩子

英王后卡蜜拉發送派丁頓熊　別23萬可愛蜂鳥胸針洩童心

宋楚瑜遭爆稱「心永遠是藍的」　黃珊珊競總：沒有人可代替發言

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

消費熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

萊爾富開出張百萬發票！

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO

快訊／全家最新發票中獎名單快看

7-11開出張千萬發票！中獎明細一次看

限時3天！超商咖啡飲品、泡麵「買1送1」

11大速食店感恩節限定優惠懶人包

有iPhone 14！好市多第6波下殺品曝光

美式買1送1！4大超商黑五咖啡優惠

好市多黑五倒數了！嫩肩里肌瘋搶

好市多黑五倒數3天！第5波優惠品曝光

超商「23元大杯美式」連3天搶喝

限時超商特濃美式34元、特濃拿鐵40元

更多熱門

相關新聞

漢方基底「毛骨力」　守護毛孩關節骨骼保養

漢方基底「毛骨力」　守護毛孩關節骨骼保養

現代人不婚比率愈來愈高，愈來愈多人以養寵物取代結婚生子，狗狗貓貓成了人類最親密的夥伴，內政部統計2020年全台貓、狗新增登記數達21萬隻，已正式超越新生兒16萬名。毛小孩比新生兒多，毛孩商機大增，其中「高齡毛孩」的保健備受關注，觀察到這項趨勢，東森寵物特別推出犬貓關節的保健品「毛骨力」以漢方龜鹿為基底，適合所有年齡及體重的毛孩。

東森購物「鋅C望」　換季保健隨身必備

東森購物「鋅C望」　換季保健隨身必備

阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」東購開賣

阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」東購開賣

士檢反賄選有獎徵答創新高　選前3天公開抽獎

士檢反賄選有獎徵答創新高　選前3天公開抽獎

東森調理包5分鐘輕鬆上桌　全家超商開賣

東森調理包5分鐘輕鬆上桌　全家超商開賣

關鍵字：

東森購物福袋東森電視購物抽獎

讀者迴響

熱門新聞

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

快訊／張穎穎發聲護汪小菲！　

吳亦凡一審判決結果出爐

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

萊爾富開出張百萬發票！

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

統一發票9、10月中獎號碼出爐

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面