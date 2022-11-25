東森購物「福袋」抽BMW重機幸運得主出爐　電視購物12月再推「9元拚機票」

▲東森購物日前舉辦「全民購福氣-BMW袋回家」福袋贈獎活動，最大獎為價值68.9萬元的BMW 重型機車一台，得獎者為來自高雄的吳小姐（左），由東森購物總經理彭鴻珷（右）親自頒獎。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物日前舉辦「全民購福氣-BMW袋回家」福袋贈獎活動，凡購買電視通路商品就有機會把價值68.9萬的BMW 重型機車騎回家，最後得獎者出爐，由高雄的吳小姐抽得重機大獎，今（25日）特別北上領獎，由東森購物總經理彭鴻珷親自頒獎。

吳小姐表示，她是10年以上的東森購物會員，這次共買了25個福袋，就中了第一特獎，還有市價9,900元手工瓷製餐具組、市價8,800元PLAYBOY寢具組、手錶及藍芽喇叭等多個大獎，當她接獲得獎通知時，覺得難以置信，高興得都睡不著了，非常感謝東森舉辦福袋活動，未來也會繼續支持東森購物。

▲吳小姐參加東森購物福袋贈獎活動，抽得中BMW重機大獎，日特別北上領獎。



吳小姐表示，因為年紀漸長，平時與老公比較常看電視購物來買東西，以保健食品居多，例如益生菌、葉黃素等，覺得「東森嚴選」品質有保證，這次活動期間共花了6萬多元，包含25個福袋，就在限量4,000個福袋中抽得BMW機車大獎，連同其他獎項總價值約70多萬，令她覺得自己超級幸運。

東森購物回饋消費者於今年舉辦福袋贈獎活動，凡在電視通路消費滿二件即可以299元加購福袋乙個，福袋內獎品價值2,000元以上。東森購物年終感恩祭，將於12/15（四）~1/31（二）再推出「玩轉好手氣-9元拚機票」贈獎活動，凡電視通路消費滿1999元，即可用9元東森幣轉出機票、老爺酒店住宿劵等好禮，天天轉天天送。

