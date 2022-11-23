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粵菜天牌阿一鮑魚推「四大珍饈富貴團圓年菜」 東森購物獨家開賣

▲粵菜天牌阿一鮑魚推「四大珍饈富貴團圓年菜」。（圖／東森購物提供）

▲阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」，東森購物於11/23（三）22:40-23:20在東森購物 CH47頻道獨家開賣。市價16,800元，東森好吃價只要$3,980元，下單再加碼回饋東森幣20%東森購物回饋大方送，買三件就送市價1,478元雙饗豬排或經典雙腸組，活動到1/16止，現在預定，早鳥更享95折優惠僅到11月底為止。

圖、文／東森購物提供

受到疫情影響，多數民眾只能選擇在國內過年過節，加上年節親友們聚餐需求旺盛，帶動春節期間年菜圍爐商機，各大餐飲和食品業者皆卯足全力搶攻年菜市場，隨著習慣多元飲食的族群逐漸成為年菜採購客群，在廚房忙進忙出也不再是過年過節的代名詞，省時省力、輕鬆準備的預製或冷凍年節菜，自然而然成為佳餚選擇之一。

粵菜天牌阿一鮑魚自從2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物連五年都是秒殺爆品，2022年推出「四大珍饈富貴團圓年菜」，東森購物於11/23（三）22:40-23:20在東森購物 CH47頻道獨家開賣，阿一鮑魚執行長王世均表示，疫情雖然改變了生活，同時造成許多食材缺貨、物價飆漲，但阿一鮑魚秉持初心，堅持不漲價。市價16,800元，東森好吃價只要$3,980元，下單再加碼回饋東森幣20%東森購物回饋大方送，買三件就送市價1,478元雙饗豬排或經典雙腸組，活動到1/16止，現在預定，早鳥更享95折優惠，僅到11月底為止。

▲粵菜天牌阿一鮑魚推「四大珍饈富貴團圓年菜」。（圖／東森購物提供）

▲阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」11/23（三）在東森購物CH47台 2240-2320首度獨家開賣。（圖／東森購物提供，以下同）

「四大珍饈富貴團圓年菜」由東森購物與阿一鮑魚兩大品牌聯手策劃，從團圓饗宴的菜單、選料、試味、調整、包裝，每個細節的規劃，傾注無數心血、時間精心製作，以六道佳餚年菜，變成除夕夜上的新年禮物。楊貫一師傅與弟子王世均推出多款美食料理，將只有在香港富臨飯店桌宴上才能吃到的菜色，做成方便的冷凍年菜套組。今年推出的「四大珍饈富貴團圓年菜」，更榮獲「國家品牌玉山獎」最佳人氣品牌獎及最佳產品獎的肯定。

阿一鮑魚執行長王世均表示，年菜從食材挑選到生產製作，程序費工耗時，阿一鮑魚秉持真材實料，受到全球通膨影響，萬物皆漲，但阿一鮑魚五年來價格始終如一。阿一鮑魚的一份小小心意，是希望推出的年菜套組可以幫大家省去時間跟麻煩，媽媽們可以輕鬆準備除夕圍爐年夜飯，經由簡單的加熱，就能享受猶如香港米其林主廚到府現做滋味!

「阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜」以中華料理四大珍饈: 「鮑、參、翅、肚」為主題，包括鮑參花膠聚寶盆菜、白玉獅子頭、蘇杭寶塔一刀肉、金碧鯧盛粉絲煲、港式臘味櫻花蝦米糕及魚翅人蔘烏骨雞湯，共有六道佳餚年菜。

▲粵菜天牌阿一鮑魚推「四大珍饈富貴團圓年菜」。（圖／東森購物提供）

▲阿一鮑魚勇奪第19屆國家品牌玉山獎國家品牌玉山獎最佳人氣品牌與最佳產品獎，執行長王世均(右)從經濟部長王美花(左)手中拿下獎座。

其中「鮑參花膠聚寶盆菜」就有鮑魚、烏參、花膠三種珍貴食材，作為團圓年菜的主角毫不遜色。盆菜結合多種上等食材，是一道富有寓意兼具色、香、味的佳餚，更是桌宴上不可或缺的大菜。「白玉獅子頭」是一道經典台菜桌宴料理，考驗師傅的真功夫。「金碧鯧盛粉絲煲」是一道香氣撲鼻的古早味台式金鯧炊粉，「金鯧魚」具有昌盛的喜氣諧音，更是象徵年年有餘，一方面魚鰭與尾巴帶有淡黃色，也有金銀財寶的意涵，魚肉細緻，湯頭鮮甜。「港式臘味櫻花蝦米糕」以肝腸和臘腸搭配櫻花蝦，真材實料，使用蒸籠裝盛，不僅美觀，簡易加熱即可上桌。「魚翅人蔘烏骨雞湯」香港人最厲害的就是煲湯，由阿一師傅文火熬製的頂湯，結合漢方草本及人參，搭配魚翅，滋補養身。「蘇杭寶塔一刀肉」，一刀肉顧名思義，師傅得一刀不斷將整塊豬五花肉，沿著邊切成薄薄的一長條肉片，經過烹煮，塑形成猶如金字塔般的造型，做法繁複，刀工更是精緻，是一道外型吸睛的御膳料理。阿一鮑魚附上金字塔模具，消費者加熱後，將盤子蓋上，倒扣即是完美的金字塔造型。

「阿一鮑魚 四大珍饈富貴團圓年菜」將於即日起在東森購物平台銷售，市價16,800元，東森好吃價只要$3,980元，下單再加碼回饋東森幣20%，現在預定更享早鳥95折優惠僅到11月底為止；此外，東森購物回饋大方送，買三件就送市價1,478元雙饗豬排或經典雙腸組，活動到1/16止。

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