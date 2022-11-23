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幸運兒是你嗎！士檢反賄選有獎徵答創新高　選前3天公開抽獎

▲▼ 士林地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

▲士林地檢署為鼓勵民眾一起反賄選，建立乾淨選舉共識，特別辦理反賄選有獎徵答，今（23日）抽出幸運兒。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

九合一選舉將在本周六（26日）進行投票，士林地檢署為鼓勵民眾一起反賄選，建立乾淨選舉共識，從8月至11月在網站上辦理反賄選有獎徵答，參與活動民眾超過2000人創下新高，特別在選舉前3天由檢察長繆卓然親自透過電腦隨機抽獎，抽出50位商品禮券、2名任天堂Nintendo Switch幸運民眾，得獎者名單也在士檢反賄選網站、臉書粉絲專頁公告。

士林地檢署8月推動全民反賄選，特別與國語日報合作，全國首創反賄選法治教育漫畫巡迴展覽，漫畫融合嚴防假訊息等多樣主題，並舉辦有獎徵答，獎項有switch遊戲主機及全聯禮券500元，也特別在選舉前3天辦理抽獎活動。

士檢表示，本次活動參與人數相當踴躍超過2000人，創下地檢署辦理有獎徵答參與人數新高點，顯見民眾對本次選舉的關心。

繆卓然檢察長在抽獎前再次強調，法務部指示今年的查察賄選有4項特色，包括採用科技偵查、防範虛擬通貨、嚴查金流，及速查假訊息，地檢署也已成立科技偵查指揮中心，透過科技的方式進行查賄工作，尤其是新興數位支付工具日益普及，包括行動支付、電子錢包、虛擬貨幣等，都可能成為賄選的工具，也會速查假訊息，查明事實真相，立即澄清，避免影響到選舉。

▼士林地檢署檢察長繆卓然透過電腦亂數抽出52名幸運兒。（圖／記者黃宥寧攝）▲▼ 士林地檢署檢察長繆卓然。（圖／記者黃宥寧攝）

隨後，繆檢察長在2000多位參與有獎徵答的民眾中，透過電腦亂數隨機抽出2位遊戲主機及50位商品禮券得獎民眾，得獎者名單公布在士林地檢署反賄選網站及臉書粉絲專頁。

士林地檢署最後強調，大選將近若民眾有發現賄選行為，就勇於撥打檢舉賄選專線「0800-024-099 撥通之後按 4」，或於地檢署網站（http://www.slc.moj.gov.tw）、臉書粉絲專頁掃描 QRcode「士檢檢舉賄選信箱」檢舉，全民 i 幸福，共同『反賄選』！共同守護台灣民主、創造光明未來。

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