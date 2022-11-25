　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漢方基底「毛骨力」　守護毛孩關節骨骼保養

東森寵物毛骨力（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物推出「毛骨力」並委託臺大做產品功效驗證，11月起於全家便利商店上架販售，每盒7包售價299元。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

現代人不婚比率愈來愈高，愈來愈多人以養寵物取代結婚生子，狗狗貓貓成了人類最親密的夥伴，內政部統計2020年全台貓、狗新增登記數達21萬隻，已正式超越新生兒16萬名。毛小孩比新生兒多，毛孩商機大增，其中「高齡毛孩」的保健備受關注，觀察到這項趨勢，東森寵物特別推出犬貓關節的保健品「毛骨力」以漢方龜鹿為基底，適合所有年齡及體重的毛孩，「毛骨力」2月份上市以來已熱銷2萬組，現在全家便利商店也能買到，7包一盒體驗價299元，慶祝東森商品上架，舉辦好禮三重送，掃描盒內QR CODE登錄即可參加，第一重送全家購物金35元、第二重回饋299枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，第一支iphone將於12/9（五）抽出，買越多中獎機會越大。

東森寵物毛骨力（圖／購物專家張維尼提供）

▲東森寵物「毛骨力」11月起在全家便利商店開賣，每盒7包，售價299元，適用全齡貓犬。（圖／購物專家張維尼提供）

「毛小孩」就跟人一樣，隨著年紀的增長，引起關節退化，平常奔跑及跳躍對於毛孩的關節，也會帶來較多的耗損，根據研究統計，每4隻狗狗就有1隻罹患關節炎，不會說話的牠們，不舒服常常只能默默忍受，這些情況都是飼主們最擔心也是最常碰到的情況，而且寵物治療的醫藥費更是高得嚇人，若是想透過日常保健食品來預防，也怕毛孩挑嘴，獸醫師建議，其實只要規律的保養就能大大減低毛孩關節發炎的狀況。

東森寵物毛骨力（圖／東森寵物提供）

▲根據研究統計，每4隻狗狗就有1隻罹患關節炎，飼主應隨時注意寵物行動情況，適時補充關節營養，增強修復力。（圖／東森購物提供）

「毛骨力」是東森寵物攜手龜鹿保健專家華陀扶元堂合作的第一個行動營養複方保健品，以獨家加乘配方鞏固關節健康，更以龜鹿漢方基底做為補充關鍵營養，維持活動力，並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺以及綠貽貝抑制發炎反應、減緩疼痛，從源頭調理，溫和食補，提升毛孩行動力、強健骨骼肌力、緩解關節退化。而在飼主購買保健品時最注重的「適口性」部分，東森寵物經過200多位飼主實測後，有9成以上的滿意度，「毛骨力」更榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定，讓飼主放心給毛小孩食用。

「毛骨力」一上市即熱賣，並得到不少愛狗網友的反饋，網友倫媽咪飼養的瑪爾與雪納瑞混血MOMO今年15歲，以前就受過腰傷，經醫生評估開刀風險太高，改以保健品來保養，近來MOMO因走路開始歪斜，有時還摔倒，讓飼主格外擔心，因此積極找尋關節保養品，發現「毛骨力」可直接加在飼料上很方便，狗狗也愛吃，體驗了幾天後，發現MOMO走路有慢慢變穩，讓飼主十分開心。東森購物專家張維尼也在臉書中分享家裡毛寶貝使用「毛骨力」的情形，強調毛孩的骨關節跟人一樣需要保健，毛孩子的健康跟我們一樣「預防甚於治療」。

東森寵物毛骨力（圖／翻攝自倫媽咪X毛小孩MOMO粉專）

▲網友倫媽咪分享寵物使用「毛骨力」的心得，看到狗狗走路有改善，十分開心。（圖／翻攝自倫媽咪X毛小孩MOMO粉專）

東森寵物毛骨力（圖／翻攝自倫媽咪X毛小孩MOMO粉專）

▲「毛骨力」可直接加在飼料上，十分方便。（圖／翻攝自倫媽咪X毛小孩MOMO粉專）

「毛骨力」11月起上架全家便利商店銷售，現正舉辦即日起三重好禮回饋活動，凡購買掃描盒內QR CODE登錄即可領取回饋，第一重送全家購物金35元、第二重回饋299枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，買一盒就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大，活動至112年2月7日止。另外許多毛爸毛媽期待已久的第五屆「奔跑吧！毛小孩」路跑11月26日下午1:00在新北市永和區綠寶石公園正式開跑，完賽就有東森寵物毛骨力幫毛孩顧關節、鋅C望給飼主補體力！

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／國道一號「連2起車禍」！　現場紫爆回堵
快訊／首宗提告延長投票時間！判決出爐
每天不用喝2000毫升的水？　最新研究曝「正確飲水量」
吳亦凡早預告自己進監獄！　1年前「神預言」被挖出太諷刺
酒店妹不做S被硬上！淫男害她私處慘傷　內褲破5個洞
終於有iPhone 14了！　好市多黑五「第6彈」優惠曝光
快訊／吳亦凡還要罰26億元！　下場超慘烈
快訊／下班時間又異常！　北捷板南線「列車延誤」
快訊／7-11開出2張千萬發票！　明細曝光
獨／不只500萬！大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物「福袋」抽BMW重機幸運得主出爐　電視購物12月再推「9元拚機票」

終於有iPhone 14了！好市多黑五「第6彈」優惠曝光　還有無骨肩小排

快訊／7-11開出2張千萬發票！最新中獎明細一次看

快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

【廣編】來自日本全新媚點media luxe質感再進化　簡約風格清新登場

快訊／全聯開出2百萬發票特獎！只花48元就中　幸運門市曝光

漢方基底「毛骨力」　守護毛孩關節骨骼保養

快訊／只花125元！萊爾富開出1張千萬發票　地點曝光

麥卡倫推傳記短片見證釀酒史上傳奇女力　林心如流露深厚情感、跨越時空獻上敬意

好市多黑五第5波優惠懶人包！嫩肩里肌1日限定瘋搶　聖誕玩具下殺

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

半夜直播察覺不對勁回頭　見兒衝出房門媽嚇：鬼片

逆轉贏德國！澀谷萬人狂歡　球迷「綠燈衝路中」快閃慶祝

東森購物「福袋」抽BMW重機幸運得主出爐　電視購物12月再推「9元拚機票」

終於有iPhone 14了！好市多黑五「第6彈」優惠曝光　還有無骨肩小排

快訊／7-11開出2張千萬發票！最新中獎明細一次看

快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

【廣編】來自日本全新媚點media luxe質感再進化　簡約風格清新登場

快訊／全聯開出2百萬發票特獎！只花48元就中　幸運門市曝光

漢方基底「毛骨力」　守護毛孩關節骨骼保養

快訊／只花125元！萊爾富開出1張千萬發票　地點曝光

麥卡倫推傳記短片見證釀酒史上傳奇女力　林心如流露深厚情感、跨越時空獻上敬意

好市多黑五第5波優惠懶人包！嫩肩里肌1日限定瘋搶　聖誕玩具下殺

今夜最後一波雨彈轟北台！投票日2地雨勢擾局　下周急凍3天

證券商怎麼挑？過來人「靠這6招」曝主力帳戶是它　手續費全省了

楊紫白做工！吳亦凡《青簪行》未上檔徹底沒了　12億投資打水漂

衛報分析九合一大選！綠營「抗中策略」受考驗　國民黨有這2優勢

女友買新車！摳男狂搭便車「拒補貼油錢」嗆：小氣單身一輩子

英王后卡蜜拉發送派丁頓熊　別23萬可愛蜂鳥胸針洩童心

宋楚瑜遭爆稱「心永遠是藍的」　黃珊珊競總：沒有人可代替發言

新光金大公主吳欣盈曬高中青澀照　力挺18歲公民權

快訊／國1南下台中段165K連2起車禍！　紫爆回堵4km

心疼李昇基！朴明洙力挺「太善良了」批HOOK娛樂：收入沒給就是錯

真MVP？妹子打擊出去沒見球　球直落K中頭「咚聲」超清脆

消費熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

萊爾富開出張百萬發票！

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO

快訊／全家最新發票中獎名單快看

7-11開出張千萬發票！中獎明細一次看

限時3天！超商咖啡飲品、泡麵「買1送1」

11大速食店感恩節限定優惠懶人包

有iPhone 14！好市多第6波下殺品曝光

美式買1送1！4大超商黑五咖啡優惠

好市多黑五倒數了！嫩肩里肌瘋搶

好市多黑五倒數3天！第5波優惠品曝光

超商「23元大杯美式」連3天搶喝

限時超商特濃美式34元、特濃拿鐵40元

更多熱門

相關新聞

雪納瑞爭寵討摸　沒成功氣到走心了

雪納瑞爭寵討摸　沒成功氣到走心了

有聽到心碎的聲音嗎？東森寵物高雄五甲二店有2隻可愛的「隱藏版小店長」，分別是長毛臘腸犬「塔塔」和雪納瑞「小雪」。這天小雪發現，塔塔居然跑進貨架想和店員討摸，讓牠馬上醋意大發，也跟著跑到店員身邊求關注，沒想到根本沒人理牠，讓小雪當場心碎離開，逗趣的模樣也被店長笑說，「有點走心跑了。」

闖國道險奪命　5奶貓歪頭等新家

闖國道險奪命　5奶貓歪頭等新家

天生少狗掌　牠幸運被美容師認養

天生少狗掌　牠幸運被美容師認養

2萬坪寵物友善樂園 親子毛孩一起同樂！

2萬坪寵物友善樂園 親子毛孩一起同樂！

東森購物「鋅C望」　換季保健隨身必備

東森購物「鋅C望」　換季保健隨身必備

關鍵字：

東森購物東森寵物毛骨力毛小孩犬貓寵物保健

讀者迴響

熱門新聞

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

快訊／張穎穎發聲護汪小菲！　

吳亦凡一審判決結果出爐

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

萊爾富開出張百萬發票！

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

統一發票9、10月中獎號碼出爐

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面