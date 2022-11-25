漢方基底「毛骨力」　守護毛孩關節骨骼保養

▲東森寵物推出「毛骨力」並委託臺大做產品功效驗證，11月起於全家便利商店上架販售，每盒7包售價299元。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

現代人不婚比率愈來愈高，愈來愈多人以養寵物取代結婚生子，狗狗貓貓成了人類最親密的夥伴，內政部統計2020年全台貓、狗新增登記數達21萬隻，已正式超越新生兒16萬名。毛小孩比新生兒多，毛孩商機大增，其中「高齡毛孩」的保健備受關注，觀察到這項趨勢，東森寵物特別推出犬貓關節的保健品「毛骨力」以漢方龜鹿為基底，適合所有年齡及體重的毛孩，「毛骨力」2月份上市以來已熱銷2萬組，現在全家便利商店也能買到，7包一盒體驗價299元，慶祝東森商品上架，舉辦好禮三重送，掃描盒內QR CODE登錄即可參加，第一重送全家購物金35元、第二重回饋299枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，第一支iphone將於12/9（五）抽出，買越多中獎機會越大。

▲東森寵物「毛骨力」11月起在全家便利商店開賣，每盒7包，售價299元，適用全齡貓犬。（圖／購物專家張維尼提供）

「毛小孩」就跟人一樣，隨著年紀的增長，引起關節退化，平常奔跑及跳躍對於毛孩的關節，也會帶來較多的耗損，根據研究統計，每4隻狗狗就有1隻罹患關節炎，不會說話的牠們，不舒服常常只能默默忍受，這些情況都是飼主們最擔心也是最常碰到的情況，而且寵物治療的醫藥費更是高得嚇人，若是想透過日常保健食品來預防，也怕毛孩挑嘴，獸醫師建議，其實只要規律的保養就能大大減低毛孩關節發炎的狀況。

▲根據研究統計，每4隻狗狗就有1隻罹患關節炎，飼主應隨時注意寵物行動情況，適時補充關節營養，增強修復力。（圖／東森購物提供）

「毛骨力」是東森寵物攜手龜鹿保健專家華陀扶元堂合作的第一個行動營養複方保健品，以獨家加乘配方鞏固關節健康，更以龜鹿漢方基底做為補充關鍵營養，維持活動力，並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺以及綠貽貝抑制發炎反應、減緩疼痛，從源頭調理，溫和食補，提升毛孩行動力、強健骨骼肌力、緩解關節退化。而在飼主購買保健品時最注重的「適口性」部分，東森寵物經過200多位飼主實測後，有9成以上的滿意度，「毛骨力」更榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定，讓飼主放心給毛小孩食用。

「毛骨力」一上市即熱賣，並得到不少愛狗網友的反饋，網友倫媽咪飼養的瑪爾與雪納瑞混血MOMO今年15歲，以前就受過腰傷，經醫生評估開刀風險太高，改以保健品來保養，近來MOMO因走路開始歪斜，有時還摔倒，讓飼主格外擔心，因此積極找尋關節保養品，發現「毛骨力」可直接加在飼料上很方便，狗狗也愛吃，體驗了幾天後，發現MOMO走路有慢慢變穩，讓飼主十分開心。東森購物專家張維尼也在臉書中分享家裡毛寶貝使用「毛骨力」的情形，強調毛孩的骨關節跟人一樣需要保健，毛孩子的健康跟我們一樣「預防甚於治療」。

▲網友倫媽咪分享寵物使用「毛骨力」的心得，看到狗狗走路有改善，十分開心。（圖／翻攝自倫媽咪X毛小孩MOMO粉專）

▲「毛骨力」可直接加在飼料上，十分方便。（圖／翻攝自倫媽咪X毛小孩MOMO粉專）

「毛骨力」11月起上架全家便利商店銷售，現正舉辦即日起三重好禮回饋活動，凡購買掃描盒內QR CODE登錄即可領取回饋，第一重送全家購物金35元、第二重回饋299枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，買一盒就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大，活動至112年2月7日止。另外許多毛爸毛媽期待已久的第五屆「奔跑吧！毛小孩」路跑11月26日下午1:00在新北市永和區綠寶石公園正式開跑，完賽就有東森寵物毛骨力幫毛孩顧關節、鋅C望給飼主補體力！