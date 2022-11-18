5分鐘輕鬆上桌！東森調理包狂銷126萬包　全家便利商店開賣

▲料理之王型男主廚施捷夫（右）與香料女王黃晶晶（左）推薦東森調理包，即日起在全家便利商店美味開賣，一次擁有黑椒牛柳口味與和風咖哩雞兩種口味，5分鐘輕鬆上桌，現在還可參加三重好禮回饋活動。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

東森購物2021年推出的「東森農場-料理之王調理包」創下上市18個月狂銷126萬包的驚人成績，成為東森自營品中常溫調理商品的銷售冠軍，其中又以料理之王型男廚神施捷夫、香料女王黃晶晶分別推薦的胡椒牛柳口味與和風咖哩雞口味最受歡迎，現在這兩款暢銷調理包在全家便利商店也可以買到，3包組合價僅售199元，慶祝東森在全家新登場，現在舉辦好禮三重送，掃描盒內QRcode，消費登錄即可參加，第一重送全家購物金35元，第二重回饋199枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，買越多中獎機會越大。

▲由台菜廚神阿發師之子施捷夫推薦料理之王調理包黑椒牛柳口味，今年2月獲得食品界的米其林「iTQi」二星美味風味絕佳獎章。（圖／翻攝自紫瑩珍妮斯臉書）

由台菜廚神阿發師之子施捷夫推薦的「料理之王調理包-黑椒牛柳」口味，今年2月獲得食品界有米其林稱號的「iTQi」二星美味風味絕佳獎章，特製黑胡椒醬搭配甘甜的蔬菜與鮮嫩多汁的牛柳，香味四溢，是最佳下飯良伴。黃晶晶推薦的「和風咖哩雞」，特選台灣雞腿肉佐以Q脆馬鈴薯、綿密香甜的紅蘿蔔等新鮮蔬果熬煮而成，使用黃金比例的多種印度香料絕妙搭配，更添加咖哩的獨特魅力。兩位主廚大讚東森料理包採用台灣優良的農特產品食材生產製造，並且擁有世界級品質FSSC22000食安保證，是最安全、最安心、最美味的調理包。

「東森農場-料理之王調理包」創下銷售佳績，東森購物專家紫瑩也在臉書上大力推薦，「因為身兼老婆、媳婦、媽媽的三重角色，料理之王的快速即時調理包，真的是忙碌的職業婦女的救星，只要有白飯再加個青菜荷包蛋，5分鐘輕鬆上桌，家裡馬上升級為和風餐館，而且常溫2年不佔冰箱，防疫在家自煮美味又安心」，現在只要到全家便利商店，兩種口味一次滿足。

▲東森購物專家紫瑩在臉書上大力推薦料理之王調理包，她說：「因為身兼老婆、媳婦、媽媽的三重角色，料理之王的快速即時調理包，真的是忙碌職業婦女的救星。」（圖／翻攝自紫瑩珍妮斯臉書）

施捷夫分享菜單教做「黑椒牛柳歐姆蛋」，材料準備雞蛋2個、鮮奶油30克、奶油少許、鹽巴胡椒適量、起司片1片，先把雞蛋與牛奶混合均勻成蛋液，在鍋中放入奶油並加熱至融化，再倒入所有蛋液，用筷子快速在鍋中攪拌，待蛋液呈現3～4分熟的時候放入起司片，用筷子將邊緣的雞蛋掀起蓋住起司片，再將鍋子傾斜，利用重力讓雞蛋集中至鍋邊，即可美味輕鬆上菜，做為全家人的早午餐，營養又開胃。

▲料理之王黑椒牛柳料理包升級版變化食譜－黑椒牛柳歐姆蛋。（圖／東森購物提供）

東森購物「料理之王」黑椒牛柳與和風咖哩雞口味調理包，即日起在全台全家便利商店開賣，每種口味3盒199元，現在購買掃描包裝內QRcode，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重送全家購物金35元，第二重回饋再送199枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，活動到112年2月7日止。

▲「料理之王調理包-和風咖哩雞」口味，選用台灣雞腿肉，佐以馬鈴薯、紅蘿蔔等新鮮蔬果熬煮而成，使用黃金比例的多種印度香料絕妙搭配，更添加咖哩的獨特魅力。（圖／翻攝自紫瑩珍妮斯臉書）

