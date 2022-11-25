選前鐵人衝刺　柯志恩街口、車隊掃街獲市民熱烈歡迎

▲選前最後一天，國民黨高雄市長候選人柯志恩，把握最後的機會向鄉親懇託出來投票支持。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

選前最後一天，柯志恩行程依舊滿檔，從一早的鼓壽宮參拜，接著又到路口與市民朋友請安問好。緊接著與前副市長葉匡時及黨籍市議員展開市區車隊掃街，把握最後的機會向鄉親懇託，盼望市民朋友明日勇敢出來，堅定支持柯志恩。

柯志恩今（25）早結束鼓壽宮參拜後，與黨籍議員候選人前往中山五福路口向市民朋友懇託。不少路過的鄉親搖下車窗大喊「加油」、「凍蒜」，也有路人比讚支持，整個路口頓時變成柯志恩的小型見面會。柯志恩除了提醒用路人注意通勤安全，也呼籲市民朋友務必支持國民黨所提名的市議員候選人，並支持柯志恩，讓高雄有改變的機會，讓港都有更好的選擇。

柯志恩表示，從七月初開始到現在，從過去的匍匐前進，到如今的展翅高飛，民眾的熱情，在最近幾次車隊掃街中展露無遺，民眾自發性的騎車跟隨、沿路鳴砲、煙火和揮舞國旗熱情的雙手，充分展現了民眾渴望翻轉的決心。

今天早上車隊安排前金、新興、苓雅、鳳山掃街，民眾沿路的熱情凸顯了選情的激烈，支持者致贈的禮品更是不勝枚舉，從好彩頭、包子、粽子、花束、祝賀布條，充分顯示柯志恩這段時間在高雄的耕耘與努力，已獲得多數選民認可與肯定。

今日下午將與立委吳怡玎、許福明主委和黨籍議員候選人繼續在三民及左營地區進行車隊掃街，期盼把握每分每秒的機會，積極展現柯志恩對選民的承諾，共創屬於高雄的奇蹟。