陳其邁車掃臉突靠直播鏡頭…喊「等你喔」！　拜託市民這件事

▲ 陳其邁車掃臉突靠直播鏡頭，拜託市民明天一定要出門投票 。（圖／記者許展溢翻攝）



記者許展溢／高雄報導

明天就要投票了，高雄市長陳其邁25日上午先到議員激戰區左營楠梓、下午會到鼓山區進行車隊掃街，緊接著就是晚上7點在捷運鳳山西站旁的選前之夜，陳感謝2週車掃以來陪伴的所有民眾，選前車掃直播最終場，解鎖直播前獻聲，對著所有高雄市民喊「等你喔」，請託26日一定要出門投票。

陳其邁說，非常感謝這2週以來的車隊掃街，所有實際站到路邊支持、還有在直播線上守候互動的市民朋友，這2週的車掃讓他又一次體驗了高雄之美，也邀請所有的市民朋友選前之夜來相見。

對於昨天車掃，線上直播解鎖的「正面人體衝浪」，今晚選前之夜能不能再

看到？陳其邁笑說，「今天不會啦！」，並表示今天的重點就是固票催票，希望無論是外地遊子或是在地的市民朋友都能出來投票，「你不投票，別人就幫你決定，選對人拚市政非常重要，對城市未來的發展也至關緊要。」

陳其邁在今天上午車隊掃街的最後，把臉靠向直播鏡頭，透過直播畫面來和線上網友拜票，呼籲大家26日一定要出門投票，衝高投票率拚市長連任、議會過半，對於拜票期間熱情民眾跟隨掃街車隊，也呼籲粉絲務必要注意安全。

而全家人今日分頭輔選，陳其邁強調，希望在最後關頭能夠用各種方法，來協助當選邊緣的黨籍議員進入議會，確保未來4年的施政能夠有議會的支持，推動建設更有力。