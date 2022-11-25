曹興誠稱「票投國民黨引進共產黨」　馬英九：可以不回答有關他問題嗎

▲曹興誠發文認為票投國民黨等於向共產黨投降，馬英九受訪表示不清楚曹在講什麼。（圖／張善政競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電創辦人曹興誠今（25）日以《票投國民黨，兩岸無戰場，引進共產黨，台灣變刑場》發表長文，直言台灣人若明天將選票投國民黨，就是犧牲台灣人的鮮血性命，台灣可能變成刑場。對此，前總統馬英九簡短回應「不太懂⋯完全不可能」，接著婉拒回答有關曹興誠的其他問題，「我可不可以不回答有關他的問題？」

明天就是九合一大選投票日，曹興誠發表長文表示，台灣人應該用選票向世界證明自己的勇敢，勇敢和中國共產黨說「不」，如此一來全世界的自由國家都會來幫台灣阻止中國共產黨的侵略。

曹興誠抨擊，國民黨這次選舉的口號「票投國民黨，兩岸無戰場」是謀和、避戰。曹強調，習近平最近一再宣稱，統一一定要完成，並絕不放棄武力；在這個前提之下，台灣如果不勇敢抵抗，就只能跪下投降。

曹興誠直言，國民黨說要讓「兩岸無戰場」，其實就是要讓大家放棄抵抗，一起去投降；屆時「票投國民黨，台灣可能變刑場」。

馬英九稍早在輔選國民黨桃園市長候選人張善政時，被媒體追問此事。馬起先狐疑稱，「我不太懂他（曹興誠）的理由是什麼？但是這完全是不可能的！」接著婉拒其他問題，「我可不可以不回答有關他的問題？」

至於被問到如何看待張善政的選情，馬英九則回應，「比剛開始好太多了，北北基桃的選情大致上還不錯。」