百里侯選前最終日大拚戰！桃園藍綠候選人衝刺　大咖加持助陣

▲選前最後24小時，國民黨主席朱立倫今（25）日陪同張善政在桃園地區車隊掃街拜票。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一選舉最終24小時，藍綠白與無黨籍市長候選人把握最後一天拜票，其中國民黨主席朱立倫上午陪同張善政車隊掃街，下午還有前總統馬英九陪同加持打氣。民進黨鄭運鵬則由市長鄭文燦陪同在桃園市南北各區車隊掃街拜票，無黨籍鄭寶清則以車隊遊行拜票，爭取選民支持。台灣民眾黨賴香伶上午徒步拜票，下午以車隊掃街遊行拜票。

▲前總統馬英九今日下午陪同張善政在桃園地區車隊掃街拜票。（圖／張善政競辦提供）

國民黨張善政今天上午由黨主席朱立倫與立委萬美玲陪同，以車隊遊行從市議員候選人李曉鐘服務處出發，在北桃園地區車隊掃街。下午則由前總統馬英九與立委萬美玲陪同下車隊掃街拜票，以穩固北桃園地區藍營票源。

▲民眾黨賴香伶今天下午在秘書長謝立功陪同下以車隊掃街方式向市民拜票。（圖／賴香伶競辦提供）

台灣民眾黨賴香伶今天一早則在八德地區傳統市場徒步拜票，上午在桃園市政府前協助楊梅區奉天宮前道路拓寬計畫，下午則以車隊遊行在楊梅、中壢掃街，最後再折返桃園北區進行最後掃街固票。

▲無黨籍鄭寶清今天出動戰車掃街向市民拜票。（圖／鄭寶清競辦提供）

無黨籍鄭寶清今天出動戰車遊行，在北桃園區地區掃街拜票，鄭寶清指出，我是唯一的桃園在地市長候選人，上午掃街過程獲得不少市民支持，惟有長期耕耘地方、經營地方才能獲得選民支持，對於明天投票結果深具信心。

▲民進黨鄭運鵬今天在市長鄭文燦陪同下以車隊掃街拜票。（圖／鄭運鵬競辦提供）

民進黨鄭運鵬今天上午由市長鄭文燦陪同下在中壢、平鎮地區以車隊遊行拜票，希望穩固桃園南區票源，下午則折返桃園北區，從北區總部參加「北桃園挺3而出，迎向勝利大遊行」，從中正路往經國路、南平路徒步向市民拜票爭取支持。

【更多新聞】

►投票倒數割喉戰！ 藍綠陣營選前之夜...「政治天王」桃園拚場

►桃園也爆幽靈人口案 參選里長找4人遷戶口支持...投票前1天起訴

►桃園8里長候選人遭搜索約談 涉每票1000元、罐頭禮盒賄選