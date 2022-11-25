侯友宜倒數24小時衝刺3行政區　喊話：盼林佳龍用車掃多了解板橋

▲侯友宜25日上午新店車掃。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

九合一大選倒數一天，國民黨新北市長候選人侯友宜上午先到永和六合市場拜票，結束後到新店建國及仁愛市場拜票，並於11時在新店進行車掃；下午時則回到板橋車掃，稍晚將於「選前之夜」登場。侯友宜在板橋車掃期間，受到民眾熱烈歡迎，沿路不少人主動向侯打招呼、上前拍手，連在等紅燈的民眾或民宅住戶都透頭，比出勝利手勢「YA」（如侯友宜選舉號次）。

侯友宜受訪表示，這幾年常有機會跟板橋民眾在一起，尤其板橋有很多大小活動，讓他跟市民「黏鬥陣」；這幾天車掃過程中，市民不管在路邊、在等公車或機車族、店面裡，都衝出來比「YA」，這種滿滿的互動跟熱情，他會繼續加油努力。

侯友宜也說，期待對手林佳龍能利用車掃多了解板橋，板橋幅員蠻遼闊的，要認識、了解其實是不容易的事情。

被問新北29區跑了多少次，侯友宜回應，多年來幾乎每天都在外面跑，常常跟市民在一起，「尤其偏鄉，我幾乎每個禮拜都沒有少跑過」；在這半個月裡，他用另外一個方式來跟選民提2030願景及四年兌現的政見，「所以跟市民在一起，已經變成是我每天很自然的一件事情，不是只有選舉」。

由於今晚侯友宜的選前之夜宣稱是辦「同樂會」，媒體詢問國民黨主席朱立倫是否一起同樂？侯友宜表示，市民是他心中最大咖，也是最重要的子民，有他們的支持，他才有機會為大家服務；今天要用正向樂觀態度辦一場嘉年華、同樂會，然後在過程中用健康、快樂，訴求明天的新北比今天會更好，也讓市民知道選舉不需要抹黑、政治上沒必要的口水。

▲侯友宜25日下午在板橋車掃。（圖／記者蘇晏男攝）

▼侯友宜25日上午永和六合市場拜票獲攤商贈送菜頭。（圖／記者蘇晏男攝）