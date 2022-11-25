柯志恩選前1天驚吐「盼選戰延期」！原因曝光　正妹女兒明陪投票

▲柯志恩把握選前最後時刻，全力掃街拜票衝刺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一選戰倒數一天！國民黨高雄市長柯志恩把握最後關鍵時刻，全力掃街衝刺，晚上也將舉行選前之夜，凝聚支持者的力量。不過，她今（25）日受訪時卻驚吐，「全國大概只有我一個人希望這個選戰能夠延期。」她解釋，因為每一次出去都感受到民眾越來越熱情，高雄選情也從11月熱鬧起來，很希望能夠開出好成績。

▲▼柯志恩把握選前最後時刻，全力掃街拜票衝刺。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員候選人童燕珍昨在直播中透露，最近有年輕人騎機車陪柯志恩車掃，代表年輕人已開始思變，更爆料柯志恩很可愛說「我多希望能再多1個月的時間來跑」，同場直播的韓國瑜則搭腔讚許柯志恩「表現倒吃甘蔗」。

▲柯志恩女兒日前陪同媽媽一起掃街拜票。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▼柯志恩「26歲愛女」，明日將陪同媽媽投票。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

對於這番發言，柯志恩今天笑說，「全國大概只有我一個人希望這個選戰能夠延期。」因為每一次出去，都感受到民眾越來越熱情，高雄的選情也從11月開始熱鬧起來，對於民眾的回饋，非常有感，希望議員跟自己都能開出好成績。另外，她也透露，明天女兒會陪自己去投票。

柯志恩今晚將在前鎮一德夜市舉行選前之夜做最後衝刺，團隊將活動定位為市民之夜，預計今晚6點半開始集結群眾，緊接著也安排一連串表演暖場，並邀來歌手李愛綺、柯有倫現場現場。

另外，前立法院長王金平、國民黨秘書長黃健庭、立委鄭麗文等人也將現身助講，柯志恩則預計在晚間9點過後大進場，上台跟市民做最後請託，期盼鄉親「挺身而出，改變高雄，再創奇蹟」。