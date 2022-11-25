日79歲前議員「在中國走私3.3kg毒品」被判無期！　1原因逃死刑

▲櫻木琢磨堅稱無罪，但最終仍被判無期徒刑定讞。（圖／稻澤市議會官網、免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本前市議員櫻木琢磨2013年因在廣州白雲機場被發現持有毒品，遭到拘留，並且被依走私毒品罪嫌起訴。他一審被判無期徒刑，雖上訴但遭駁回，最終無期徒刑定讞。事實上，在中國走私毒品最高可被判死刑，但因為櫻木年事已高，超過75歲，並不適用於死刑。

根據《讀賣新聞》報導，現年79歲的櫻木琢磨曾任愛知縣稻澤市議員，他2013年從一名西非國家馬利籍男子的手上取得一個行李箱，並於隔天帶著這個行李箱前往廣州白雲機場，打算經由上海轉機飛回日本，卻在廣州被機場人員發現，他行李箱內的一雙厚底靴的鞋跟部分藏有3.3公斤的冰毒，當場被依毒品走私罪嫌拘留。

櫻木被逮後聲稱，自己根本不知道行李箱內被放入毒品，是被另一名男子所騙，主張無罪。一審法官2019年11月判處他無期徒刑，但他仍堅持自己無罪，並申請上訴。然而廣東省高級人民法院25日正式駁回上訴申請，維持一審判決，由於中國屬二審制，因此櫻木無期徒刑定讞。

另一方面，在中國違反毒品走私法，最高可判死刑，但因為中國對於75歲以上的長者原則不會判處死刑，因此櫻木才幸運逃過一死。而將行李箱交給他的馬利籍男子則被判處死刑。

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