雲林選務作業啟動　393人可選縣長「不能投票選議員」原因曝

▲雲林投票所的主任管理員、主任監察員今日一早在各鄉鎮市公所選務作業中心清點選票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

明天就是2022九合一選舉投票日，雲林投票所的主任管理員、主任監察員今（24）日一早在各鄉鎮市公所選務作業中心清點選票，雲林縣選委會指出，全縣共有617個投開票所，投票時間8時至16時，提醒民眾投票時記得攜帶投票通知單、身分證、印章。

工作人員今天點選好各票所選票後，重新包裝核章封存，明天一早再由主任管理員、 主任監察員、警方派員一起前往公所領取選票並運送到投票所。雲林縣選委會表示，2022年地方公職人員選舉選票的顏色，縣長為淺黃色、縣議員為白色、鄉鎮市長為金黃色、鄉鎮市民代表為淺紅色、村里長為白色，18歲公民憲法修正案之複決公投票為白色。

雲林縣選委會說明，雲林縣選舉人數縣長有55萬9273人，縣議員六個選區共55萬8880人，分別第一選區12萬5373人、第二選區7萬8434人、第三選區11萬1385人、第四選區7萬8213人、第五選區9萬306人、第六選區7萬5169人，另18歲公民憲法修正案公民複決公投案56萬0614人。

選委會指出，依公職人員選罷法規定，「地方選舉」國人無論身處國內外，都必須在選區內持續居住4個月以上才具有投票權，其393張差異為選民遷移戶籍，維持在雲林縣但跨選區所致。選委會提醒，因應防疫規定，民眾進入投票所要量體溫、佩戴口罩，請大家配合。

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