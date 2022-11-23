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斗南奧迪驚悚追撞影片！單車男空中翻一圈重摔...機車2女倒地

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林本月19日發生汽機車嚴重車禍，一輛白色自小客車連續追撞一輛單車及機車，3人瞬間噴飛重創躺地。今（23）日撞擊畫面曝光，白色奧迪疑似無煞停跡象直撞前車，後方黑車原來是發現車禍緊急迴轉的善心人士，附近民眾表示，事發突然跑出去只見3人倒臥地上，相當驚悚。

▲斗南奧迪追撞單車及機車，畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲11月19日斗南奧迪追撞單車畫面曝光，騎士整個人懸空翻一圈才重摔落地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台78線斗南交流道下口台1線南下車道，11月19日上午9時20分，謝姓男子(29歲)駕駛輛白色奧迪先追撞年約50歲的李姓單車男騎士，造成李男趴臥在地並流血昏迷，頸椎、骨盆骨折，傷勢嚴重；再追撞一輛雙載機車，造成王姓女騎士（53歲）輕傷、柯姓女乘客（52歲）右手骨折重傷。

▲斗南奧迪追撞單車及機車，畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲單車騎士摔落一旁，白色奧迪再撞一輛雙載機車，騎士與乘客彈飛撞凹車頂及玻璃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，造成2人重傷1人輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，撞擊力道猛烈造成2人重傷1人輕傷，現場人車倒地一片狼籍怵目驚心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日撞擊畫面曝光，白色奧迪與機車、單車行車方向為斗南往嘉義直行，奧迪撞擊前稍微偏移行車方向，先撞單車後再撞機車釀禍，單車騎士撞擊整個人懸空飛360度落地、機車騎士與乘客彈飛撞凹車頂與擋風玻璃重摔，機車後輪直接卡在汽車前方車牌底下，物品、傷者、車輛及破碎零件散落數公尺。

▲斗南奧迪追撞單車及機車，畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，撞擊力道猛烈造成2人重傷1人輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

車禍發生後一輛黑色自小客車經過後發現一地慘況，副駕駛座女子先下車幫忙，黑車駕駛則立即將車2度迴轉至車禍點後方協助警戒，避免二次傷害，附近民眾聞聲外出查看，驚見事態嚴重，也趕緊拿了三角錐上前協助報警及叫救護車。

附近熱心居民表示，案發當時聽見驚人撞擊聲和尖銳煞車聲，出去一看發現3個人躺在地上，趕緊拿三角錐圍住怕有車再追撞，有詢問白車駕駛，他僅說不知道如何發生的，可能開太快，他下車時手拿著手機正在報案。

民眾回想直呼「真的太離譜！」，真的開很快，先撞腳踏車碰一聲緊接發出尖銳煞車聲，再追撞雙載機車，機車卡在車頭推撞數十公尺。民眾也提到，路大就會開快，道路寬敞應該也是這路段時常發生車禍的主因。

▲斗南78快速道路交流道下發生嚴重追撞車禍，造成2人重傷1人輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲單車騎士遭追撞趴臥車道昏迷，單車嚴重變形噴飛路肩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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