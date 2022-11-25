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社會 社會焦點 保障人權

高雄前鎮飄進25幽靈人口　里長候選人+樁腳3人遭聲押獲准

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地檢署查獲前鎮區某里長候選人涉及幽靈人口案。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署主任檢察官宋文宏、檢察官鄧友婷日前接獲高雄前鎮區疑似幽靈人口情資，蒐證後在昨（24）日發動偵查行動，約談鄭姓里長候選人、蔡姓親友、趙姓男子及選民等25人到案說明，檢方查出鄭姓候選人涉及把25個親友遷入同一戶籍，雖然鄭姓候選人否認，但檢方在訊後以有串證之虞，將鄭姓、蔡姓、趙姓等3人向法院聲請羈押獲准。

高雄地檢署昨日指揮高雄市前鎮分局、市刑大、刑事局偵八隊、高雄憲兵隊等單位展開偵辦，搜索3處所，並傳喚通知鄭姓里長候選人、蔡姓親友、趙姓男子及選民等25人到案說明，經檢察官鄧友婷、毛麗雅、余彬誠、李侑姿、楊景婷、吳韶芹、甘若蘋、簡婉如、王建中、高永翰、尤彥傑訊問後，認其中鄭姓、蔡姓、趙姓被告3人均涉犯刑法第146條第2、3項之虛偽遷徙戶籍妨害投票正確未遂罪嫌重大，且有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押獲准；其餘選民則予以請回。

檢方查出，鄭姓、蔡姓及趙姓被告3人為使鄭姓被告順利當選，竟將25人虛偽遷入戶籍至該選區住址，並因此取得投票權，足以妨害選舉結果之公正性，目前仍持續清查有無其他虛偽遷籍者。

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