「最好的市長就是沈慧虹」　蔡英文：我對新竹市寄予厚望

▲蔡英文今天前往新竹市為沈慧虹輔選。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

明天就是新竹市長選舉投票日，身兼民進黨主席的總統蔡英文25日上午前往新竹市，陪同民進黨候選人沈慧虹參香祈福，與前市長林智堅、立院黨團總召柯建銘等人同框。蔡說，她對新竹市寄予厚望，高科技產業在新竹會一直成長，因為總是有人在背後，把基礎建設、生活條件都照顧好，這就是新竹需要的市長，最好的市長就是沈慧虹，請大家相信蔡英文推薦的沈慧虹，有沈慧虹在新竹努力，跟中央一起合作，一定會把新竹市，變成全台灣皇冠上的鑽石。

蔡英文表示，民進黨在考慮候選人的時候，都覺得沈慧虹條件最好，如果她能當市長，新竹的市政一定會做得非常好，她有經驗、有能力、有創意，所以我們大家都覺得她是最好的市長候選人。

蔡英文透露，因為沈慧虹沒選舉過，本來擔心她要如何過這一關，但她來過新竹好多次，觀察新竹人，她對新竹人有信心，新竹人一定分辨得出來，哪個才是新竹需要的市長，選舉最後決定的一定是新竹市民，要看新竹市民的品質是怎麼樣，她覺得新竹市民不會讓大家失望，這段時間也為難沈慧虹了，她要開始學怎麼選舉，從她身上，好像也看到當年的自己。

蔡英文說，執政的時候，難免有起起伏伏，但無論是困難還是順利，大家都團結在一起，這樣一定會達成我們的目標，林智堅做得很好，現在沈慧虹要接棒，為了新竹未來的發展，沈慧虹會是最好的人選。