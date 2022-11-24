一代廟會傳奇車禍亡！禮生美妻慟：幫最愛的人放棄急救，真的好痛

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣北港鎮昨(23日)上午9時30分發生死亡車禍，一輛大貨車在路口左轉時，對向一輛雙載紅牌重機來不及反應，當場自摔滑進車底，雙雙慘遭輾斃。警方調查，騎士陳男身分是艋舺青山宮顧問，而後座則是15歲的李姓少年。陳男死訊曝光後，擔任廟會禮生的妻子悲痛萬分，PO限動直呼「親自幫最愛的人放棄急救，真的真的好痛啊！」

▲陳妻與丈夫十分恩愛。（圖／翻攝陳妻臉書）

據了解，騎士陳柏陽今年31歲，從小就對廟會文化有濃厚興趣，長期參與廟會事務，因辦事能力佳，地方人士對他印象頗深；友人透露，陳柏陽無論是廟會規劃、統籌或是轎班、炸炮場、人力、物資等都相當熟悉，且結識交友廣闊，同時為人忠義對朋友或各宮廟所託之事，皆盡心親力親為處理妥當，在廟會界只要提到他無人不誇讚，青山宮更以「一代廟會傳奇」稱呼他。

陳柏陽戶籍在雲林縣水林鄉，但與家人常居在新北板橋，妻子也是廟會禮生，面容姣好、十分清秀，夫妻2人育有兩個孩子，感情相當要好。昨陳柏陽騎重機載著15歲少年就是要前往廟宇會合，怎料突中竟發生憾事，雙雙殞命。

▲陳妻面容清秀姣好，奉獻宗教擔任禮生。（圖／翻攝陳妻臉書）

陳妻接獲噩耗後哀痛萬分，在臉書PO文表示「天快塌了」、「下輩子再當夫妻，好想好想陪你走…」，稍早陳妻也在限時動態寫下，「這夜好難熬，好難好難，不敢想回去的每個夜晚怎麼熬，看著兩個小孩在身邊，稍微有個安全感，我真的好想跟你走，真的，但你不希望看到我難過，我會堅強，請大家好好珍惜身邊的人，永遠不知道下一秒會發生事，親自幫最愛的人放棄急救，真的真的好痛啊！」

今陳妻重返事故現場招魂，也在限動表示，「今早摸摸抱抱，祢喜歡的大衣，感覺祢還在，也在抱我，我要趕快燒一支手機給祢，祢在那才能收到我的訊息。」

▼陳妻限時動態十分哀痛。（圖／翻攝陳妻臉書）