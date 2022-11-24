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社會 社會焦點 保障人權

樓房竄濃煙出動3隊警消搶救！竟無燃燒跡象原因曝：今天初一啦

▲火車上旅客拍下疑似火意中照片報案，經查原來是燒金紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲火車上旅客於斗六車站發車後附近拍下疑似火警照片報案，經查真相是燒金紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市後站附近武昌路，今（24）日上午7時許有網友在臉書社團貼出一棟建築物4、5樓濃煙密佈向外竄出的照片，明顯可見4樓有火光，貼文中疾呼「超危險！大火」。民眾通報119後，雲林縣消防局派出三個消防分隊前往搶救，但到場後卻毫無建築燃燒跡象，仔細將照片放大查看，認為應是住戶在陽台燒金紙產生的濃煙。

雲林縣消防局今日上午7時5分獲報後站武昌路一棟樓房約在4、5樓住宅傳出濃煙與火光，消防局立刻派出公園、斗六、斗南分隊等人車趕往，但到場後卻未見火煙，一番勘查後亦未見有建築物燒跡象，甚至派出空拍機檢視，確定附近無火煙、安全無虞才返隊。

▲火車上旅客拍下疑似火意中照片報案，經查原來是燒金紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六武昌路火警案，消防人員前往該民宅檢視現場情況，並宣導民眾用火安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

同時一名網友搭乘火車時發現火警，拍下照片並報案，並於7時7分於臉書社團《斗六人社交圈》貼出火光濃煙照片，文中敘述「超危險大火，已通報，消防隊請武昌路住戶快開門！打119竟然是先是台北總機接去，附近住戶請聯繫055326724消防隊」。

▲火車上旅客拍下疑似火意中照片報案，經查原來是燒金紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友搭乘火車時發現火警，拍下照片並報案，並於7時7分於臉書社團《斗六人社交圈》貼出火光濃煙照片。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

雲林縣消防局表示，獲報派遣人車前往現場未發現有火煙情況，為求謹慎亦使用空拍機巡查仍無發現，判斷現場安全無虞。事後依民眾提供之圖片查看，研判應為是今日逢農曆初一，四樓住戶於後陽台拜拜燒金紙，火光為金紙桶之影像，金紙燃燒產生白色濃煙向上竄至天花板與5樓陽台，隨即派員前往該民宅檢視，並宣導民眾用火安全。

雲林縣消防局澄清，網友於貼文所公開之055326724電話，實際上為勤務中心回撥報案人電話之隨機自動代表號，如果回撥或直接撥打均事無法接通的。呼籲民眾遇到火警、緊急需救援時，務必請民眾撥打119電話報案，並請詳細告知發生地點在哪裡，以利消防隊盡速抵達現場。

▲火車上旅客拍下疑似火意中照片報案，經查原來是燒金紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六武昌路火警案，消防人員前往該民宅檢視現場情況，並宣導民眾用火安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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