蔡英文感性「投民進黨候選人就是投給我！」　國民黨：只會情緒勒索

▲蔡英文強調縣市長候選人跟總統候選人一樣重要，請大家可以把這一票投給蔡英文，投給他推薦的候選人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰最後倒數時刻，總統蔡英文昨天拍影片催票，號召辣台派和台灣隊友出來投票，呼籲上一屆總統大選投給蔡英文的民眾，這次要投給她推薦的民進黨候選人。對此，國民黨副發言人郭音蘭痛批，百姓生活在水深火熱中，但身為台灣人的蔡英文總統到現在還不知道人民要的是什麼，自始至終只會情緒勒索，只在意選舉結果。

針對蔡英文總統昨天在其粉絲專頁發布的影片，郭音蘭直言，蔡英文說關心台灣未來發展，但影片中的畫面卻全部都是選舉！這真的是在關心台灣人民？根本都是怕選舉結果對民進黨不好，心中根本沒有台灣人民。

郭音蘭直言，1126九合一選舉，其實就是對民進黨政府施政總體檢，是否投票給民進黨，到底跟對世界傳遞出什麼訊息到底有何關係？「大家可以想想看，蔡英文總統這陣子到底做了什麼？都是在利用你我納稅的錢，不斷地幫民進黨籍候選人助選，身為總統卻不顧台灣人民，只為了選舉全台跑透透！面對民進黨執政縣市多件槍擊案，蔡總統到現在都還沒有為了治安敗壞出來說一句話！」

郭音蘭強調，蔡英文政府全面執政後，「安居樂業」這四個字似乎不存在，面對高物價、高房價，年輕人卻越來越辛苦，越來越無法負擔！百姓生活在水深火熱中，但身為台灣人的蔡英文總統到現在還不知道人民要的是什麼，自始至終只會情緒勒索，只在意選舉結果。

郭音蘭表示，國民黨呼籲，明天就是1126投票日，懇請大家風雨無阻出來投票，用選票下架不關心人民的政府，「用選票決定我們心中的縣市長和民意代表！讓人民過好日子！讓人民迎來最終的勝利！」