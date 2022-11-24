　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「一代廟會傳奇」車禍亡！留下美妻禮生+2寶　好友悲憶不捨人才

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮155線與雲168線公路交叉路口昨（23）日上午9時30分發生死亡車禍，一輛雙載紅牌重機往四湖鄉方向行經路口時，因大貨車左轉致閃避不及失控自摔、當場滑進大貨車輪下遭輾受到重創，送醫雙雙不治。隨著《艋舺青山王》貼出哀悼文，其獲封「一代廟會傳奇」之讚譽，也讓機車騎士陳柏陽的身份曝光。

▲艋舺青山宮到雲林西螺福興宮邀請太平媽祖參與青山王祭作客，陳柏陽（右三）亦一同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲艋舺青山宮到雲林西螺福興宮邀請太平媽祖參與青山王祭作客，陳柏陽（右三）亦一同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

《ETtoday新聞雲》聯繫上陳柏陽雲林的友人得知，陳柏陽從小對廟會文化及有濃厚興趣，但絕非如8＋9的鬧事混混，友人向記者表示，因陳長期參與廟會事務，無論是廟會規劃、統籌或是轎班、炸炮場、人力、物資等都相當熟悉，且結識交友廣闊，同時為人忠義對朋友或各宮廟所託之事，皆盡心親力親為處理妥當，在廟會界只要提到他無人不誇讚。

「對長輩有大有小有禮貌，很得長輩疼愛！真的是人才」回憶起陳柏陽，友人不捨地說道，陳柏陽雖年僅31歲，但因其待人處事相當得體並有禮，無論在北部、中部、南部的大廟會轎班都相當有號召力，也是各宮廟領導一起進行廟會儀式場合中相當信任的人。

陳柏陽的戶籍與祖父母一起在雲林縣水林鄉，但其實與家人住在板橋並時常南下，與妻子生育2個孩子，感情相當要好，而其妻也是位奉獻宗教的美女禮生，據了解，陳柏陽擔任艋舺青山宮顧問，今年青山王祭南部許多廟宇亦參與作客，有些是透過陳柏陽聯繫接洽往來事務，青山祭結束神尊均須請回原廟宇，陳柏陽都親自參與回鑾安座儀式，事發當時亦是要趕往廟宇會合，卻不幸發生憾事，消息傳出令人悲傷。

▲一代廟會傳奇-陳柏陽（右一），為人處世忠義和善，不幸於車禍中喪命，讓身邊有人悲傷不捨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一代廟會傳奇-陳柏陽（右一），為人處世忠義和善，不幸於車禍中喪命，讓身邊友人悲傷不捨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►炸轎「炮灰人」！　北港媽祖遶境2轎伕變黑人　網友：太酷了

►「一代廟會傳奇」隕落！重機後載15歲少年雙亡　青山宮發文哀悼

►青山宮顧問車禍亡　妻連PO全黑文「天快塌了」...鳳梨留言節哀

►雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

►艋舺青山宮遶境來了！13日起連3天　萬華交通管制看這裡


 

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
獨／軍官帶人妻入營2hrs　軍方回應了
爆乳候選人「2原因」被讚有料：比大多數人好太多
一代廟會傳奇車禍亡！留下美妻禮生、2寶　好友悲憶不捨人才
德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟！　自家人怒：笑不出來
王菲爆情變謝霆鋒！　摀嘴痛哭走出大樓
汪小菲「真實脾氣」有端倪！　大S洩他婚前1舉動
獨／軍官深夜帶人妻進營區！　夫曝影像怒控：基地變摩鐵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

徵信社副總「受託赴陸潑硫酸」！被逮遭囚逾8年　返台被判刑免關

選前金融掃黑！洗錢95億...開保時捷戴8百萬名錶　首腦豪奢度日

獨／軍官夜帶人妻入營　軍方曝2hrs真相...人夫控家庭破碎要告

扣汪小菲存款討500萬鬧風波　「公文旅行中」大S還拿不到錢

「一代廟會傳奇」車禍亡！留下美妻禮生+2寶　好友悲憶不捨人才

21歲夫妻生3胎全當出氣桶！ 打死44天嬰冷血問：育兒津貼會變少嗎

約吃飯遭拐進房　機智女對峙色狼數十分鐘「我們先培養感情」

快訊／倒車11次撞開血路！警開22槍攔不住　匪逃280km高雄落網

獨／軍官深夜帶人妻進營區2hrs！夫曝影像怒控：基地變摩鐵

新北2歲嬰高燒+呼吸困難！媽放聲呼救...波麗士5分鐘轉送大醫院

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

歐尼爾開酸魔獸來台打球　本人高EQ回：停止仇恨吧

徵信社副總「受託赴陸潑硫酸」！被逮遭囚逾8年　返台被判刑免關

選前金融掃黑！洗錢95億...開保時捷戴8百萬名錶　首腦豪奢度日

獨／軍官夜帶人妻入營　軍方曝2hrs真相...人夫控家庭破碎要告

扣汪小菲存款討500萬鬧風波　「公文旅行中」大S還拿不到錢

「一代廟會傳奇」車禍亡！留下美妻禮生+2寶　好友悲憶不捨人才

21歲夫妻生3胎全當出氣桶！ 打死44天嬰冷血問：育兒津貼會變少嗎

約吃飯遭拐進房　機智女對峙色狼數十分鐘「我們先培養感情」

快訊／倒車11次撞開血路！警開22槍攔不住　匪逃280km高雄落網

獨／軍官深夜帶人妻進營區2hrs！夫曝影像怒控：基地變摩鐵

新北2歲嬰高燒+呼吸困難！媽放聲呼救...波麗士5分鐘轉送大醫院

英國王室愛包品牌　Lady Dior再推黛妃復刻版、凱特王妃愛牌來自台灣

決戰48小時！盧秀燕車掃16區飆進東勢石岡　蔡其昌喊「全城行動」

最辣女球迷「爆乳戰袍」看世足！貼身洋裝透出S曲線　邪惡視角曝光

世足討論度低！他見1幕「沒以前瘋狂」　PTT笑揭2關鍵：時機未到

國內首度檢出H5N1禽流感　農委會：初步認定病毒未擴散

徵信社副總「受託赴陸潑硫酸」！被逮遭囚逾8年　返台被判刑免關

選前金融掃黑！洗錢95億...開保時捷戴8百萬名錶　首腦豪奢度日

獨／軍官夜帶人妻入營　軍方曝2hrs真相...人夫控家庭破碎要告

扣汪小菲存款討500萬鬧風波　「公文旅行中」大S還拿不到錢

路上驚見女騎士「全裸」飆哈雷！離譜畫面曝光　下秒闖紅燈遭逮

社會熱門新聞

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

父病逝丟榮總太平間10年　貧女淚灑法庭訴原因

台南安南區傳爆炸4人炸傷

超商女店員遭挖眼險失明　屏東惡男判5年定讞

青山宮顧問車禍亡妻悲痛PO文　鳳梨留言節哀

即／台64重機男撞計程車慘死　司機最新下場曝

模範警察松山車站辦公室昏迷倒地　緊急送醫身亡

獨／軍官深夜帶人妻進營區2hrs！夫曝影像怒控

雲林北港貨車轉彎！雙載重機自摔捲車底2死

模範鐵警猝死最後身影曝　家人淚：才剛帶妻小家族旅遊

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

快訊／「整台車都進去了」賓士撞店面

「一代廟會傳奇」車禍亡　留下美妻禮生+2寶

更多熱門

相關新聞

新北2歲嬰突高燒+呼吸困難！波麗士開道救援

新北2歲嬰突高燒+呼吸困難！波麗士開道救援

新北市一名2歲孩子日前發高燒，媽媽見小孩情況不對，焦急的帶著孩子從住家奔走到街上要叫車去醫院，不料才走到住家附近的三重區福德南路口，小孩就呼吸不順、抽搐了起來，嚇得媽媽趕緊呼救，引來眾人圍觀，幸好這時巡邏員警路過，趕緊開警車帶著孩子就醫，成功化解危機。

青山宮顧問車禍亡妻悲痛PO文　鳳梨留言節哀

青山宮顧問車禍亡妻悲痛PO文　鳳梨留言節哀

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

高虹安助理費案　林冠年遞交錄音檔

高虹安助理費案　林冠年遞交錄音檔

樓房竄濃煙無燃燒跡象　原因是「今天初一啦」

樓房竄濃煙無燃燒跡象　原因是「今天初一啦」

關鍵字：

艋舺青山宮雲林陳柏陽廟會車禍影音

讀者迴響

熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

遭陸媒瞎指「小S出軌對象」！抱抱照被翻出

細看大S聲明「訊息量超大」！

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

更多

最夯影音

更多
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面