「一代廟會傳奇」車禍亡！留下美妻禮生+2寶　好友悲憶不捨人才

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮155線與雲168線公路交叉路口昨（23）日上午9時30分發生死亡車禍，一輛雙載紅牌重機往四湖鄉方向行經路口時，因大貨車左轉致閃避不及失控自摔、當場滑進大貨車輪下遭輾受到重創，送醫雙雙不治。隨著《艋舺青山王》貼出哀悼文，其獲封「一代廟會傳奇」之讚譽，也讓機車騎士陳柏陽的身份曝光。





▲艋舺青山宮到雲林西螺福興宮邀請太平媽祖參與青山王祭作客，陳柏陽（右三）亦一同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

《ETtoday新聞雲》聯繫上陳柏陽雲林的友人得知，陳柏陽從小對廟會文化及有濃厚興趣，但絕非如8＋9的鬧事混混，友人向記者表示，因陳長期參與廟會事務，無論是廟會規劃、統籌或是轎班、炸炮場、人力、物資等都相當熟悉，且結識交友廣闊，同時為人忠義對朋友或各宮廟所託之事，皆盡心親力親為處理妥當，在廟會界只要提到他無人不誇讚。

「對長輩有大有小有禮貌，很得長輩疼愛！真的是人才」回憶起陳柏陽，友人不捨地說道，陳柏陽雖年僅31歲，但因其待人處事相當得體並有禮，無論在北部、中部、南部的大廟會轎班都相當有號召力，也是各宮廟領導一起進行廟會儀式場合中相當信任的人。

陳柏陽的戶籍與祖父母一起在雲林縣水林鄉，但其實與家人住在板橋並時常南下，與妻子生育2個孩子，感情相當要好，而其妻也是位奉獻宗教的美女禮生，據了解，陳柏陽擔任艋舺青山宮顧問，今年青山王祭南部許多廟宇亦參與作客，有些是透過陳柏陽聯繫接洽往來事務，青山祭結束神尊均須請回原廟宇，陳柏陽都親自參與回鑾安座儀式，事發當時亦是要趕往廟宇會合，卻不幸發生憾事，消息傳出令人悲傷。

▲一代廟會傳奇-陳柏陽（右一），為人處世忠義和善，不幸於車禍中喪命，讓身邊友人悲傷不捨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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