侯友宜倒數24小時陸戰衝刺　「新北不分顏色都是我關心的地方」

▲侯友宜25日上午到永和六合市場掃街拜票，獲攤商送上菜頭、包子。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

各候選人今（25日）力拼選前最後衝刺，新北市長候選人侯友宜上午8時半先在永和六合市場掃街，結束後到新店建國及仁愛市場拜票，並於11時在新店進行車掃。在六合市場期間，侯友宜被諸多民眾討合照、簽名，還有民眾緊握侯的手喊凍蒜，另外也有攤商主動送上蔥、菜頭及包子等吉祥物，或邀請侯在攤販上簽名。

侯友宜在新店受訪時被問今天是否以陸戰為主？侯友宜表示，這段時間車掃、市場拜票，充滿市民給他的感動，不論他走到什麼地方，所有市民都給他比勝利手勢「YA」，尤其看到市民在風雨中從店裡或馬路邊衝出來，讓他願意更加積極認真，讓新北更好。

由於選前之夜地點緊鄰對手林佳龍場地約300公尺，會否擔心爆發衝突？侯友宜說，新北市民非常有智慧，競選過程中他都用健康、快樂、開心的心情，也用好的政見擘劃2030願景，他相信用正向積極態度去面對選前之夜，只要大家在過程中都能用開心的心情，相信會是場良性競爭。

至於選舉期間喊「超越自己」，是否有信心贏30萬（侯友宜2018年贏對手蘇貞昌29萬票）？侯友宜回應，只要努力好好做事，新北市府團隊跟市民黏緊緊，就會不斷超越昨天的新北市，明天的新北市會比今天更好；相信用正向積極、好好做事的心情，就會不斷超越、大發展。

另外，媒體評論此次新北選情冷，儘管侯友宜未能贏林佳龍30萬票，但只要拿下蘇貞昌2018年贏的五個票倉也可視作大勝。侯友宜說，這幾年來無論在哪，新北不分顏色，都是他關心的地方，他也不遺忘任何人；努力拚建設、關懷每個人，讓新北更好，就是他的態度、不變的初心。