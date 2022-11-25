宋國鼎瓜分年輕票有助鍾東錦　徐定禎陣營喊：集中選票！

記者陶本和／台北報導

選戰進入最後倒數，苗栗地方人士指出，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦近來多次在臉出貼文或造勢時刻意提及對手時代力量候選人宋國鼎，還不忘稱讚他小額募款跟公布競選支出的行為，這無疑是哄抬宋國鼎分化年輕選民。對此，民進黨籍候選人徐定禎陣營25日認為，宋國鼎瓜分青年票，實質有利鍾東錦，要反制分化年輕選票，大家就越要集中選票。

▲徐定禎造勢晚會，蔡英文、賴清德同台力挺。（圖／徐定禎競選總部提供）



苗栗縣長選戰進入尾聲，國民黨提名的候選人謝福弘跟前總統馬英九掃街，打出「正藍」歸隊的口號，而徐定禎則在大本營頭份舉行萬人造勢，總統蔡英文、副總統賴清德都到場助陣；而脫離國民黨以無黨籍參選的鍾東錦則在竹南鎮、苗栗市連辦兩天選前造勢活動。

至於時代力量的宋國鼎，逐步遭到三大陣營邊緣化，最近一邊控訴鍾東錦、徐定禎都是親近砂石業與地方派系，企圖殺出一條血路，不過同時也被網友爆料，宋國鼎自己也有砂石業金主，而他也火速提告，因此攻佔不少媒體版面。

苗栗地方人士表示，在2018年時，時代力量在苗栗當選2席議員，但後來曾玟學因不滿黨內問題退黨，在退黨之後，9月底與民進黨議員陳光軒、徐筱菁，無黨籍議員陳品安成為徐定禎競總發言人，與支持謝福弘的國民黨議員、支持鍾東錦的無黨籍議員分庭抗禮，導致苗栗縣議會38席議員，已沒有人支持宋國鼎。

苗栗地方人士說，社會運動出身的曾玟學、陳光軒、陳品安三人，過去被認為是宋國鼎的議會戰友，但三位議員卻特別在10月1日同時發文提及，宋國鼎多次將其他議員的聯合提案當成自己的獨特見解，或是將已經推動的政務放進政見，藉此表明為何不願支持宋國鼎。

宋國鼎在缺少政治盟友支持後，在空戰上訴求「無派系包袱」，不過地方人士說，時力成立短短7年內，時任立委林昶佐、洪慈庸2019年相繼宣布退黨，各地議員也陸續跟進；而徐永明、高鈺婷等黨內明星更因貪污、金主醜聞而退出政壇，主打清新、高標準新政治的時力品牌也顯得黯淡無光。

在鍾東錦的選戰策略上，地方人士分析，鍾東錦不僅在臉書貼文或造勢場合都會刻意提及宋國鼎，連鍾東錦質疑徐定禎競選經費來自民進黨時，也不忘稱讚宋國鼎小額募款且公布競選支出。

▲徐定禎在女兒里唯、苗栗議員曾玟學等人陪同下，喊話苗栗人集中選票。（圖／徐定禎競選總部提供）

該人士認為，鍾東錦是在藉哄抬宋國鼎以分化年輕選民，不讓票源集中在徐定禎身上。所以，徐定禎陣營的反制策略，推出辣模女兒里唯的返鄉投票影片，也揪團跨黨派年輕政治人物曾玟學、賴品妤、黃捷、黃郁芬、廖育賢、陳柏惟，以及立委林昶佐與洪慈庸，一起拍影片呼籲集中選票。

徐定禎陣營表示，由於徐定禎跟宋國鼎的票源重疊，宋國鼎瓜分青年選票，實質上有利鍾東錦的選情。他們表示，這場72年來最有可能變天的選戰中，究竟苗栗會不會政黨輪替，迎來歷史性的「苗栗時刻」，或是繼續由國民黨出身的候選人入主縣府，還得看選民最終如何決定。

▼左起謝褔弘、鍾東錦、徐定禎、宋國鼎。（合成圖／謝福弘臉書、記者蔡文淵、徐定禎競選團隊、記者李毓康）

