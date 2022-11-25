選前衝刺！陳其邁「地毯式掃街」回防市區　鳳山選前之夜凝聚選民

▲把握選前兩天，陳其邁車隊回防市區。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

明天(26日)就是投票日，爭取連任的高雄市長陳其邁，車隊最後2日回防市區，今日到左楠、鼓山區車掃拜票，晚間7點則於捷運鳳山西站2號出口，舉行連任競選總部選前之夜，盼爭取選前最後衝刺，衝高投票率。

選前最後衝刺，最後2天，陳其邁回防市區，昨天南高雄，今天北高雄，上午先到「一級戰區」左營、楠梓，下午到鼓山區，晚上再到人口第一大區鳳山舉辦選前之夜，就是要把握每一分每一秒，爭取選前最後衝刺能夠讓市民出門投票，衝高投票率，拚市長連任、議會過半。

▲陳其邁車隊昨晚於鳳山區掃街，獲得民眾熱烈歡迎。（圖／記者許宥孺翻攝）

活動將於晚間7點開始，由立委邱議瑩、李昆澤、趙天麟主持，市議員高閔琳負責助理主持，活動將有支持18歲公民權學生代表致詞，藝人林宗興將會上台演唱，「高雄隊」立委邱志偉、林岱樺、賴瑞隆、許智傑也會接力助講，再來由滅火器樂團登台嗨唱，迎接陳其邁大進場。

競選團隊安排，晚間8點32分陳其邁將會以大進場的模式與支持者互動，預計過程有10分鐘，登台後將由陳其邁逐一介紹議員候選人上台，並演講16分鐘，活動預計於9點結束。

▲▼把握選前兩天，陳其邁車隊回防市區，晚上將於鳳山舉行選前之夜。（圖／記者許宥孺翻攝）

今天陳其邁的家人，今日也分頭出動陪同個別議員候選人車隊掃街，要來全力拉抬當選邊緣的民進黨籍議員，爭取議會過半。對於全家人今日分頭輔選，他說希望在最後關頭能夠用各種方法，來協助當選邊緣的黨籍議員進入議會，確保未來4年的施政能夠有議會的支持，推動建設更有力。