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最後衝刺！北漂高顏值候選人挑戰20年老里長　號召百人徒步掃街　

▲最後衝刺！北漂高顏值里長候選人挑戰20年老里長　前鎮號召百人徒步掃街。（圖／競總提供）

▲最後衝刺！北漂高顏值里長候選人林浤澤挑戰20年老里長，前鎮區號召百人徒步掃街。（圖／競總提供）

記者游瓊華／高雄報導

2022九合一選舉倒數最後一天，候選人無不把握時間全力以赴。高雄市前鎮區明孝里里長達20年沒換過里長，這次北漂青年、候選人林浤澤回家鄉拚翻轉，在選前最後一天抓緊時間最後衝刺，號召近百人用嘉年華方式徒步掃街、拜票，期盼在最後階段能突破，爭取更多里內鄉親的支持。

曾經北漂台中擔任市議員助理，有多年服務基層經驗的林浤澤，外型帥氣，高顏值很受婆婆媽媽喜愛。這次九合一大選，林浤澤回到家鄉投入明孝里里長選舉。他表示，大家都說這次的選舉較冷，但明孝里在長達20年沒有更替里長的情況下，這次選舉反而讓里內顯得更活絡；尤其，這次選舉的過程，擺脫過往的選戰模式，採用較年輕化、新思維的方式拉近與里民之間的距離，逐步爭取認同。

▲最後衝刺！北漂高顏值里長候選人挑戰20年老里長　前鎮號召百人徒步掃街。（圖／競總提供）

▲曾經北漂台中擔任市議員助理，有多年服務基層經驗的林浤澤，外型帥氣，高顏值很受婆婆媽媽喜愛。（圖／競總提供）

談到選舉過程，林浤澤表示，一路走來十分艱辛，民眾從害怕表態到認同，向他們加油打氣，再到勇敢踏出來參與選舉，陪同逐步、逐戶拜票，每天都有熱情的民眾擔心跑選舉變瘦，送來許多美食、補品分享；甚至還有中風的大哥拄著拐杖挨家挨戶的幫我拉票，這些改變與正能量都讓里內重新有了生氣，也使人十分感動更有衝勁。

除了里民的支持外，林浤澤擔任助理時認真的表現也讓他獲得眾多民意代表支持，無論是前立委陳柏惟、台中市議員江肇國、桃園市議員黃瓊慧、新北市議員馬見，或是在地議員林宛蓉、吳益政均對他讚不絕口，也親自陪著林浤澤掃街拜票。

林浤澤強調，選舉是4年一次，但4年的時間能為地方做很多事；選舉不是為了打敗誰，而是為了打破舊思維、打敗這裡的困境。選戰剩下最後一天，希望大家能回家投下神聖的一票，為台灣的下一個未來作出決定，讓故鄉更好。

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